https://sputnikarabic.ae/20231204/البيت-الأبيض-لا-نعتقد-أن-السلطة-الفلسطينية-في-وضع-يسمح-لها-الآن-بحكم-قطاع-غزة-1083720304.html

البيت الأبيض: لا نعتقد أن السلطة الفلسطينية في وضع يسمح لها الآن بحكم قطاع غزة

البيت الأبيض: لا نعتقد أن السلطة الفلسطينية في وضع يسمح لها الآن بحكم قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها في الوقت الحالي تولي إدارة قطاع غزة. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T02:01+0000

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موسكو- سبوتنيك. وقال كيربي "لا نعتقد أن السلطة الفلسطينية في وضع يسمح لها الآن بحكم قطاع غزة بشكل موثوق".وأكد كيربي أن الولايات المتحدة لم تتخل عن فكرة حل الدولتين، لكنها تريد رؤية سلطة فلسطينية بإمكانها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني.استهدف الجيش الإسرائيلي، منتصف ليل الأحد، بوابة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنازل السكنية والبنية التحتية لقطاع غزة حيث أسفر قصف إسرائيلي مساء اليوم عن اشتعال النيران بمحطة وقود السنافور في حي التفاح بمدينة غزة، كما أوقع عددا من القتلى والمصابين بعضهم من عناصر الدفاع المدني، كما سقط 9 قتلى وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الجزار بحي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231204/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-توسع-هجماتها-على-المستشفيات-والمدنيين-في-غزة-صور-وفيديو-1083719496.html

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