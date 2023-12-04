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https://sputnikarabic.ae/20231204/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-توسع-هجماتها-على-المستشفيات-والمدنيين-في-غزة-صور-وفيديو-1083719496.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو
يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحي حتى ممن لجأوا... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T00:01+0000
2023-12-04T00:00+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023, - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو

00:01 GMT 04.12.2023
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يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحي حتى ممن لجأوا لتلك للمستشفيات كملاذ أخير.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بسقوط عشرات القتلى في قصف على مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.
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00:19 GMT 04.12.2023
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية لمدينة غزة
00:00 GMT 04.12.2023
23:58 GMT 03.12.2023
تلفزيون فلسطين: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية
23:52 GMT 03.12.2023
مدير مستشفى كمال عدوان يقول إن المستشفى يضم أقساما للأطفال والخدج وهو مأوى لآلاف النازحين
23:22 GMT 03.12.2023
المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفىً بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات وحاول اغتيال العديد من الأطباء، وقام باعتقال (35) طبيبا وعلى رأسهم اعتقال د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي.
23:14 GMT 03.12.2023
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي عنيف على دير البلح
23:00 GMT 03.12.2023
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مخبز البركة وجمعية دار اليتيم في شارع البيئة بدير البلح.
22:52 GMT 03.12.2023
22:51 GMT 03.12.2023
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه تمكن بالتعاون مع عناصر الشاباك من قتل قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هيثم الخواجري.
22:48 GMT 03.12.2023
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