تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بسقوط عشرات القتلى في قصف على مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.
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يتبع
يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته الجوية والبرية باستهداف البنية التحتية لقطاع غزة وخاصة المستشفيات، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحي حتى ممن لجأوا لتلك للمستشفيات كملاذ أخير.
00:19 GMT 04.12.2023
قصف مدفعي إسرائيلي متواصل وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية لمدينة غزة
00:00 GMT 04.12.2023
23:58 GMT 03.12.2023
تلفزيون فلسطين: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية
23:52 GMT 03.12.2023
مدير مستشفى كمال عدوان يقول إن المستشفى يضم أقساما للأطفال والخدج وهو مأوى لآلاف النازحين
23:22 GMT 03.12.2023
المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفىً بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات وحاول اغتيال العديد من الأطباء، وقام باعتقال (35) طبيبا وعلى رأسهم اعتقال د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي.
23:14 GMT 03.12.2023
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي عنيف على دير البلح
23:00 GMT 03.12.2023
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مخبز البركة وجمعية دار اليتيم في شارع البيئة بدير البلح.
22:52 GMT 03.12.2023
22:51 GMT 03.12.2023
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه تمكن بالتعاون مع عناصر الشاباك من قتل قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هيثم الخواجري.
22:48 GMT 03.12.2023