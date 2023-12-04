https://sputnikarabic.ae/20231204/العراق-يؤكد-مجددا-التزامه-بتنفيذ-بنود-الاتفاقية-الحدودية-الموقعة-مع-إيران-1083749665.html
العراق يؤكد مجددا التزامه بتنفيذ بنود الاتفاقية الحدودية الموقعة مع إيران
العراق يؤكد مجددا التزامه بتنفيذ بنود الاتفاقية الحدودية الموقعة مع إيران
أكد العراق وإيران، اليوم الاثنين، حرصهما على تنفيذ الاتفاق الأمني، والتزام بغداد ببنود الاتفاقية الحدودية بين البلدين. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T18:42+0000
2023-12-04T18:42+0000
2023-12-04T18:42+0000
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وقال مكتب الأمن القومي العراقي، في بيان له، إن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.وأشار الأعرجي، وفقا للبيان، إلى أن "حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حريصة على إدامة العلاقات وتنفيذ بنود الاتفاقية الحدودية بين البلدين".وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أمس الأحد، "بالحكومة العراقية لإخراجها المجموعات المناهضة للثورة من حدود الإقليم".وقال باقري، خلال لقائه بوزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري، إنه "يتوقع من الحكومة العراقية مواصلة إجراءاتها حتى نزع سلاح هذه المجموعات بشكل كامل"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأعرب عن "ارتياحه بشأن زيادة الاستقرار في العراق"، مقترحا أن "إحدى طرق تحقيق الأمن الكامل للحدود هي التخطيط والأنشطة المشتركة لقوات حرس الحدود".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد في وقت سابق، أن "إيران عازمة على حماية أمنها الوطني وهي ممتنة للجهود العراقية بشأن إجلاء المجموعات الإرهابية من البلاد وترحيلها".وأعرب حسين أمير عبد اللهيان، عن شكره للعراق لبذله الجهود المتواصلة لتجريد "الجماعات الإرهابية" من السلاح، موضحًا أن "العراق سيقوم، خلال الأيام المقبلة، بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الأمني".من جهته، دعا وزير الخارجية العراقي، إيران، إلى "الالتزام بالاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وعدم استخدام لغة التهديد والعنف"، معربًا عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة في شمال العراق، بحسب قوله.ويشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20220329/كردستان-العراق-يكشف-الهدف-الذي-قصفه-الحرس-الثوري-الإيراني-في-أربيل-1060598181.html
https://sputnikarabic.ae/20220927/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-مجددا-مواقع-في-ناحية-جومان-بمحافظة-أربيل-العراقية-فيديو-1068301875.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار كردستان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار كردستان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يؤكد مجددا التزامه بتنفيذ بنود الاتفاقية الحدودية الموقعة مع إيران
أكد العراق وإيران، اليوم الاثنين، حرصهما على تنفيذ الاتفاق الأمني، والتزام بغداد ببنود الاتفاقية الحدودية بين البلدين.
وقال مكتب الأمن القومي العراقي، في بيان له، إن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار الأعرجي، وفقا للبيان، إلى أن "حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حريصة على إدامة العلاقات وتنفيذ بنود الاتفاقية الحدودية بين البلدين".
وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أمس الأحد، "بالحكومة العراقية لإخراجها المجموعات المناهضة للثورة
من حدود الإقليم".
وقال باقري، خلال لقائه بوزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري، إنه "يتوقع من الحكومة العراقية مواصلة إجراءاتها حتى نزع سلاح هذه المجموعات بشكل كامل"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأعرب عن "ارتياحه بشأن زيادة الاستقرار في العراق"، مقترحا أن "إحدى طرق تحقيق الأمن الكامل للحدود هي التخطيط والأنشطة المشتركة لقوات حرس الحدود".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد في وقت سابق، أن "إيران عازمة على حماية أمنها الوطني وهي ممتنة للجهود العراقية بشأن إجلاء المجموعات الإرهابية من البلاد وترحيلها".
27 سبتمبر 2022, 08:53 GMT
وأعرب حسين أمير عبد اللهيان
، عن شكره للعراق لبذله الجهود المتواصلة لتجريد "الجماعات الإرهابية" من السلاح، موضحًا أن "العراق سيقوم، خلال الأيام المقبلة، بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الأمني".
من جهته، دعا وزير الخارجية العراقي
، إيران، إلى "الالتزام بالاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وعدم استخدام لغة التهديد والعنف"، معربًا عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة في شمال العراق، بحسب قوله.
ويشار إلى أن إيران تستهدف بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.