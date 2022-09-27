https://sputnikarabic.ae/20220927/الحرس-الثوري-الإيراني-يقصف-مجددا-مواقع-في-ناحية-جومان-بمحافظة-أربيل-العراقية-فيديو-1068301875.html

الحرس الثوري الإيراني يقصف مجددا مواقع في ناحية جومان بمحافظة أربيل العراقية... فيديو

الحرس الثوري الإيراني يقصف مجددا مواقع في ناحية جومان بمحافظة أربيل العراقية... فيديو

جدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، القصف المدفعي على مواقع حزب "البيجاك" في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق. 27.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-27T08:53+0000

2022-09-27T08:53+0000

2022-09-27T08:53+0000

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

الحرس الثوري الإيراني

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ونشرت وكالة "بغداد اليوم"، مقطع فيديو، أظهر قصف مدفعي للحرس الثوري الإيراني على مواقع حزب البيجاك في ناحية جومان التابعة لمحافظة أربيل على الشريط الحدودي العراقي الإيراني.من جهتها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري هاجمت لليوم الثالث على التوالي مواقع مجموعات البيجاك الإرهابية في منطقة جومان على الحدود بين إيران والعراق باستخدام الطائرات المسيرة ونيران المدفعية الدقيقة".وكان الحرس الثوري قصف أمس الاثنين، "بالمدفعية والطائرات المسيرة مقار الإرهابيين في كردستان العراق".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "القوات البرية التابعة لحرس الثورة بدأت اليوم، عملية جديدة ضد مواقع الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق".وأشارت إلى أن "وحدات المدفعية والطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة استهدفت بأسلحة ذكية ودقيقة، مقرات تجمع ومراكز تدريب وعمليات الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان العراق".وقصفت المدفعية الإيرانية، السبت الماضي، بشكل مكثف مناطق حدودية في ناحية سيدكان على الحدود مع محافظة أربيل العراقية.وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي، في تصريحات مع موقع "كوردستان24"، إن "المدفعية الإيرانية قصفت مناطق بربزين وغوري سايا وهورن"، مشيرا إلى أن "المناطق يسكنها القرويون وأصحاب المواشي والبساتين حيث أثارالقصف الخوف والذعر لدى السكان".وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "القوات البرية للحرس بدأت، من خلال عمليات نيران وهجمات مدفعية، بتدمير المقرات والمراكز التأسيسية لمجموعات إرهابية مناهضة للثورة على الجانب الآخر من حدود الدولة بالمنطقة الشمالية في العراق".ومما جاء في البيان: "عملياتنا ترمي إلى توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة ودفع سلطات الإقليم لتحمل مسؤولياتها"، مضيفا أن "عمليات المقاتلين الإسلاميين ستتواصل من أجل ضمان استقرار أمن الحدود".ودعا الحرس الثوري: "السكان المحليين في إقليم كردستان العراق للابتعاد عن المقار التابعة للتنظيمات الإرهابية المعادية لطهران".

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