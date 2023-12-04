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https://sputnikarabic.ae/20231204/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الأول-لـإيديكس-2023-صور-وفيديو-1083741090.html
‏"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأول لـ"إيديكس 2023"... صور وفيديو
‏"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأول لـ"إيديكس 2023"... صور وفيديو
رصدت "سبوتنيك" فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " في دورته ‏الثالثة، التي انطلقت اليوم الاثنين، ويضم‎22 ‎‏ جناحا دوليا، بحضور... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T13:53+0000
2023-12-04T13:53+0000
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ومن بين أجنحة المعرض، جناح مجمّع الصناعات الهندسية، الذي يتكون من 12 مركبة مدرعة، منها المركبة "تمساح 3" بالتعاون مع شركة أمريكية على شاسيه "هامر 4*4"، بينما تم تصميم المركبة "تمساح 4" بالتعاون مع شركة "مرسيدس" الألمانية على شاسيه "مرسيدس 4*4"، فيما تم تصنيع المركبة "شيربا"، وهي مصرية الصنع، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة فرنسية على شاسيه "رينو 4*4".كما يضم المعرض جناحا آخر خاصا بالإنتاج الحربي، يتكون من 59 منتجا، منها المنظومة الكهروبصرية "حورس 1"، والتي تم تزويدها بكاميرات نهارية وحرارية بمدى كاشف 5 كيلومترات، وكذلك منظومة الطائرات الهدفية "عرابي"، والتي تستخدم في قيادة القوات الجوية لتدريب الأطقم على المديين القصير والمتوسط، ثم مراكز كتائب الرادار والصواريخ وهي مسؤولة عن تجميع البيانات ودفعها للمستوى الأعلى، إلى جانب بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخيرتها، فضلا عن قاذف القنابل الأحادي والثلاثي والمتعدد، والرشاش المتعدد والوقود الصاروخي والعبوات الدافعة، وكذا الصلب المدرع.ويشمل معرض "إيديكس 2023" كذلك، الطائرة دون طيار طراز "30 يونيو"، وهي طائرة استطلاع مزودة بمنظومة مراقبة كهروماغناطيسية وكهروكهربائية متمكنة من التصوير الليلي والنهاري ومزودة بمنظومة (إس جي إيه)، بالإضافة إلى طائرة "6 أكتوبر"، وهو النموذج المطور من الطائرة "30 يونيو"، وهي أيضا طائرة استطلاع أقصى سرعة لها 260 كيلو متر/ساعة وزمن البقاء في الجو 30 ساعة.وتضمن المعرض كذلك، الطائرات الهدفية "طابا 1"، التي تصل سرعتها إلى 500 كيلومتر، وزمن البقاء في الجو 50 دقيقة، وأقصى ارتفاع لها 6 كيلومتر، وكذلك "طابا 2"، التي تصل أقصى سرعة لها 850 كيلومترا وزمن البقاء في الجو 8 ساعات، بالإضافة إلى طائرة "أحمس"، وهي طائرة استطلاع تعمل بمدى 240 كيلومترا، وأقصى سرعة لها 260 كيلومترا/ ساعة بارتفاع 7 آلاف متر.وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال.
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مصر, أخبار مصر الآن, حصري, العالم العربي, الأخبار

‏"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأول لـ"إيديكس 2023"... صور وفيديو

13:53 GMT 04.12.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالنسخة الثالثة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، مصر، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023
النسخة الثالثة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، مصر، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
النسخة الثالثة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، مصر، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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رصدت "سبوتنيك" فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " في دورته ‏الثالثة، التي انطلقت اليوم الاثنين، ويضم‎22 ‎‏ جناحا دوليا، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض ‏أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح.‏
ومن بين أجنحة المعرض، جناح مجمّع الصناعات الهندسية، الذي يتكون من 12 مركبة مدرعة، منها المركبة "تمساح 3" بالتعاون مع شركة أمريكية على شاسيه "هامر 4*4"، بينما تم تصميم المركبة "تمساح 4" بالتعاون مع شركة "مرسيدس" الألمانية على شاسيه "مرسيدس 4*4"، فيما تم تصنيع المركبة "شيربا"، وهي مصرية الصنع، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة فرنسية على شاسيه "رينو 4*4".
كما يضم المعرض جناحا آخر خاصا بالإنتاج الحربي، يتكون من 59 منتجا، منها المنظومة الكهروبصرية "حورس 1"، والتي تم تزويدها بكاميرات نهارية وحرارية بمدى كاشف 5 كيلومترات، وكذلك منظومة الطائرات الهدفية "عرابي"، والتي تستخدم في قيادة القوات الجوية لتدريب الأطقم على المديين القصير والمتوسط، ثم مراكز كتائب الرادار والصواريخ وهي مسؤولة عن تجميع البيانات ودفعها للمستوى الأعلى، إلى جانب بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخيرتها، فضلا عن قاذف القنابل الأحادي والثلاثي والمتعدد، والرشاش المتعدد والوقود الصاروخي والعبوات الدافعة، وكذا الصلب المدرع.
ويشمل معرض "إيديكس 2023" كذلك، الطائرة دون طيار طراز "30 يونيو"، وهي طائرة استطلاع مزودة بمنظومة مراقبة كهروماغناطيسية وكهروكهربائية متمكنة من التصوير الليلي والنهاري ومزودة بمنظومة (إس جي إيه)، بالإضافة إلى طائرة "6 أكتوبر"، وهو النموذج المطور من الطائرة "30 يونيو"، وهي أيضا طائرة استطلاع أقصى سرعة لها 260 كيلو متر/ساعة وزمن البقاء في الجو 30 ساعة.
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وتضمن المعرض كذلك، الطائرات الهدفية "طابا 1"، التي تصل سرعتها إلى 500 كيلومتر، وزمن البقاء في الجو 50 دقيقة، وأقصى ارتفاع لها 6 كيلومتر، وكذلك "طابا 2"، التي تصل أقصى سرعة لها 850 كيلومترا وزمن البقاء في الجو 8 ساعات، بالإضافة إلى طائرة "أحمس"، وهي طائرة استطلاع تعمل بمدى 240 كيلومترا، وأقصى سرعة لها 260 كيلومترا/ ساعة بارتفاع 7 آلاف متر.
وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال.
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