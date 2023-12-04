https://sputnikarabic.ae/20231204/غالانت-يؤكد-استمرار-الحرب-في-غزة-بالوتيرة-ذاتها-لمدة-شهرين-على-الأقل-1083749338.html

غالانت يؤكد استمرار الحرب في غزة بالوتيرة ذاتها لمدة شهرين على الأقل

غالانت يؤكد استمرار الحرب في غزة بالوتيرة ذاتها لمدة شهرين على الأقل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس". 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T18:28+0000

2023-12-04T18:28+0000

2023-12-04T18:35+0000

العالم

العالم العربي

اسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082201642_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_09827d727da5a77f3d604b02f42d1cb1.jpg

وقال الوزير الإسرائيلي، في مقابلة مع قناة أمريكية، اليوم الاثنين: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل".وأضاف غالانت أنه "بعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس الإرهابية".وقال بيان صادر عن كتائب "القسام"، إن "مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231204/دعما-لقضية-فلسطين-خامنئي-يدعو-إلى-إنشاء-تحالف-من-الدول-المعارضة-لأمريكا-1083745656.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة