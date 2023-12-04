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https://sputnikarabic.ae/20231204/غالانت-يؤكد-استمرار-الحرب-في-غزة-بالوتيرة-ذاتها-لمدة-شهرين-على-الأقل-1083749338.html
غالانت يؤكد استمرار الحرب في غزة بالوتيرة ذاتها لمدة شهرين على الأقل
غالانت يؤكد استمرار الحرب في غزة بالوتيرة ذاتها لمدة شهرين على الأقل
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T18:28+0000
2023-12-04T18:35+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال الوزير الإسرائيلي، في مقابلة مع قناة أمريكية، اليوم الاثنين: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل".وأضاف غالانت أنه "بعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس الإرهابية".وقال بيان صادر عن كتائب "القسام"، إن "مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/دعما-لقضية-فلسطين-خامنئي-يدعو-إلى-إنشاء-تحالف-من-الدول-المعارضة-لأمريكا-1083745656.html
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العالم, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, العالم العربي, اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

غالانت يؤكد استمرار الحرب في غزة بالوتيرة ذاتها لمدة شهرين على الأقل

18:28 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 18:35 GMT 04.12.2023)
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس".
وقال الوزير الإسرائيلي، في مقابلة مع قناة أمريكية، اليوم الاثنين: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل".
وأضاف غالانت أنه "بعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس الإرهابية".

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية، بشكل كلي أو جزئي، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن كتائب "القسام"، إن "مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
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15:37 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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