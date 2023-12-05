https://sputnikarabic.ae/20231205/أمين-عام-مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-خطورة-استمرار-الاحتلال-وحرمان-الشعب-الفلسطيني-من-حقوقه-1083765756.html
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه
أكد الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، أن "ضمان الاستقرار في منطقة الخليج، مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط". 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T10:25+0000
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وقال البديوي، خلال كلمة له في القمة الخليجية المقامة في الدوحة، إن "المواقف الخليجية مع القضية الفلسطينية اليوم، تأتي استمرارا للمواقف السابقة"، داعيا المجتمع الدولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وأكد على خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/أمير-قطر-حجة-الدفاع-عن-النفس-لا-تبرر-استمرار-إسرائيل-في-عدوانها-على-قطاع-غزة-1083764787.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار فلسطين اليوم, مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار فلسطين اليوم, مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه
10:25 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 05.12.2023)
أكد الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، أن "ضمان الاستقرار في منطقة الخليج، مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وقال البديوي، خلال كلمة له في القمة الخليجية المقامة في الدوحة، إن "المواقف الخليجية مع القضية الفلسطينية اليوم، تأتي استمرارا للمواقف السابقة"، داعيا المجتمع الدولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد على خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس"
في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.