https://sputnikarabic.ae/20231205/أمين-عام-مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-خطورة-استمرار-الاحتلال-وحرمان-الشعب-الفلسطيني-من-حقوقه-1083765756.html

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يؤكد خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه

أكد الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، أن "ضمان الاستقرار في منطقة الخليج، مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط". 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T10:25+0000

2023-12-05T10:25+0000

2023-12-05T10:28+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار قطر اليوم

قطر

أخبار فلسطين اليوم

مجلس التعاون الخليجي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079207756_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_2f4e11b31cb19c2c4dfe1fd442bb322a.jpg

وقال البديوي، خلال كلمة له في القمة الخليجية المقامة في الدوحة، إن "المواقف الخليجية مع القضية الفلسطينية اليوم، تأتي استمرارا للمواقف السابقة"، داعيا المجتمع الدولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وأكد على خطورة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231205/أمير-قطر-حجة-الدفاع-عن-النفس-لا-تبرر-استمرار-إسرائيل-في-عدوانها-على-قطاع-غزة-1083764787.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار فلسطين اليوم, مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن, العالم العربي