https://sputnikarabic.ae/20231205/الدفاع-الروسية-تدمير-واعتراض-35-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-بحر-آزوف-وأراضي-جمهورية-القرم-1083756854.html
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة قام بها نظام كييف، بشن هجوم إرهابي باستخدام 35 طائرة مسيرة، جرى تدمير 22 منها واعتراض 13 أخرى فوق... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T03:27+0000
2023-12-05T03:27+0000
2023-12-05T04:38+0000
جمهورية القرم الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام طائرات مسيرة".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 22 طائرة مسيرة وجرى اعتراض 13 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231130/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود--1083612242.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
جمهورية القرم الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم
03:27 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 04:38 GMT 05.12.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة قام بها نظام كييف، بشن هجوم إرهابي باستخدام 35 طائرة مسيرة، جرى تدمير 22 منها واعتراض 13 أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام طائرات مسيرة".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 22 طائرة مسيرة وجرى اعتراض 13 مسيرة أخرى فوق بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.