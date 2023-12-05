https://sputnikarabic.ae/20231205/الصين-عن-تحطم-أوسبري-العسكرية-في-اليابان-أمريكا-أصبحت-مصدرا-لانعدام-أمن-حلفائها-1083782077.html

الصين عن تحطم "أوسبري" العسكرية في اليابان: أمريكا أصبحت مصدرا لانعدام أمن ‏حلفائها

الصين عن تحطم "أوسبري" العسكرية في اليابان: أمريكا أصبحت مصدرا لانعدام أمن ‏حلفائها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على أمريكا إجراء ‏تحقيق مفصل في أسباب تحطم طائرتها العسكرية من طراز "أوسبري" في... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T16:26+0000

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وأضاف وانغ في مؤتمر صحفي: "بينما تزعم أمريكا أنها تحمي أمن حلفائها، فقد أصبحت في الواقع مصدرا لانعدام الأمن لحلفائها".واستشهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تعليقه للصحفيين، ببيانات من محافظة أوكيناوا اليابانية، والتي تقول إنه حتى أواخر عام 2020، ارتكب الجيش الأمريكي المتمركز في اليابان أكثر من 6000 جريمة جنائية، في حين تجاوز عدد الحوادث المتعلقة بتحليق الطائرات العسكرية 800 حادث.وفي الأسبوع الماضي، قالت القوات الجوية الأمريكية إن طائرة من طراز "أوسبري" من قاعدة يوكوتا الجوية في طوكيو، تحطمت أثناء قيامها بمهمة تدريب روتينية قبالة شاطئ جزيرة ياكوشيما اليابانية، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الثمانية الذين كانوا على متنها.وفي اليوم التالي، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، إن القوات المسلحة اليابانية لن تستخدم طائرات "أوسبري" ذات المروحية الدوارة أمريكية الصنع بسبب الحادث الأخير، حتى يتم توضيح أسباب الحادث.وتتمتع طائرة "أوسبري" العسكرية الأمريكية بسجل حافل من الحوادث؛ ففي عام 2016 تحطمت طائرة من طراز "أوسبري" في اليابان، وفي أغسطس/ آب 2023، تحطمت الطائرة نفسها في أستراليا.

https://sputnikarabic.ae/20230827/بعد-تحطمها-في-أستراليا-معلومات-عن-الطائرة-الأمريكية-في---22-أوسبري-1080459875.html

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