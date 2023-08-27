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https://sputnikarabic.ae/20230827/بعد-تحطمها-في-أستراليا-معلومات-عن-الطائرة-الأمريكية-في---22-أوسبري-1080459875.html
بعد تحطمها في أستراليا... معلومات عن الطائرة الأمريكية "في - 22 أوسبري"
بعد تحطمها في أستراليا... معلومات عن الطائرة الأمريكية "في - 22 أوسبري"
توصف "في - 22 أوسبري" بأنها طائرة عسكرية متعددة المهام، لأنها تجمع بين صفات المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، ورغم ذلك فقد تحطمت إحداها في أستراليا وعلى... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T12:19+0000
2023-08-27T12:19+0000
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وتم تصميم مراوح "في - 22 أوسبري" بنظام خاص يمكن الطائرة من استخدامها في الوضع الرأسي للهبوط والإقلاع العمودي مثل المروحيات التقليدية، بينما يتم استخدامها في الوضع الأفقي لتمنح الطائرة قوة دفع تمكنها من الانطلاق مثل الطائرات الحربية ذات المحركات النفاثة، حسبما ذكر موقع شركة "بوينغ" الأمريكية، المصنعة للطائرة.وتستخدم الطائرة 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإسرائيل، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه يمكن استخدامها في مهام عسكرية متنوعة تشمل:المواصفات الفنية للطائرةوتحمل الطائرة "في - 22 أوسبري" تسليحا وفقا للحاجة إلى ذلك يشمل مدفعا رشاشا متعدد الأغراض عيار 7.62 ملم أو مدفعا رشاشا عيار 12.7 ملم، ولا تمتلك أي نقاط تعليق خارجية يمكن استخدامها لتسليح الطائرة بأسلحة إضافية.يذكر أن الطائرة "في - 22 أوسبري" تحطمت، اليوم الأحد، خلال مناورات مشتركة للجيش الأمريكي وجيوش أخرى بينها الجيش الأسترالي، وقالت وسائل إعلام إلى أن الحادث أدى إلى خسائر بشرية.
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا, إسرائيل, أخبار اليابان
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا, إسرائيل, أخبار اليابان

بعد تحطمها في أستراليا... معلومات عن الطائرة الأمريكية "في - 22 أوسبري"

12:19 GMT 27.08.2023
© AP Photoطائرة في 22 أوسبري الأمريكية
طائرة في 22 أوسبري الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AP Photo
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توصف "في - 22 أوسبري" بأنها طائرة عسكرية متعددة المهام، لأنها تجمع بين صفات المروحيات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، ورغم ذلك فقد تحطمت إحداها في أستراليا وعلى متنها 20 فردا من مشاة البحرية الأمريكية.
وتم تصميم مراوح "في - 22 أوسبري" بنظام خاص يمكن الطائرة من استخدامها في الوضع الرأسي للهبوط والإقلاع العمودي مثل المروحيات التقليدية، بينما يتم استخدامها في الوضع الأفقي لتمنح الطائرة قوة دفع تمكنها من الانطلاق مثل الطائرات الحربية ذات المحركات النفاثة، حسبما ذكر موقع شركة "بوينغ" الأمريكية، المصنعة للطائرة.
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وتستخدم الطائرة 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإسرائيل، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه يمكن استخدامها في مهام عسكرية متنوعة تشمل:
الإنذار المبكر.
مكافحة الغواصات.
الحرب الإلكترونية.
الإخلاء الطبي.
البحث والإنقاذ.
نقل القوات الخاصة.

المواصفات الفنية للطائرة

الطول: 17.5 متر.
العرض: 25.8 متر.
ارتفاع التحليق: 6.7 متر.
الوزن فارغة: 15 طنا.
الوزن بكامل الحمولة: 27.4 طن.
السرعة: 509 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 7 آلاف و620 متر.
المدى: ألف و627 كلم.
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وتحمل الطائرة "في - 22 أوسبري" تسليحا وفقا للحاجة إلى ذلك يشمل مدفعا رشاشا متعدد الأغراض عيار 7.62 ملم أو مدفعا رشاشا عيار 12.7 ملم، ولا تمتلك أي نقاط تعليق خارجية يمكن استخدامها لتسليح الطائرة بأسلحة إضافية.
يذكر أن الطائرة "في - 22 أوسبري" تحطمت، اليوم الأحد، خلال مناورات مشتركة للجيش الأمريكي وجيوش أخرى بينها الجيش الأسترالي، وقالت وسائل إعلام إلى أن الحادث أدى إلى خسائر بشرية.
© Sputnikالمروحية "مي-35 إم"
المروحية مي-35 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
المروحية "مي-35 إم"
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