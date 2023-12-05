https://sputnikarabic.ae/20231205/القسام-وسرايا-القدس-تعلنان-استهداف-آليات-عسكرية-إسرائيلية-جنوبي-قطاع-غزة---1083762191.html

"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، استهداف عدد... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T08:30+0000

2023-12-05T08:30+0000

2023-12-05T08:57+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وذكرت "كتائب القسام"، في بيان لها: "تم قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين، وقام مجاهدو القسام باستهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس".وتابع البيان: "تم استهداف دبابة صهيونية متوغلة شرق خانيونس، بقذيفة "الياسين 105"، وقام مجاهدو القسام أيضا باستهداف 5 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس".ويوم أمس الاثنين، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اشتباك عناصرها مع قوات إسرائيلية شمالي قطاع غزة، واستهدافها لقوة إسرائيلية خاصة.وكشفت "القسام"، في بيان لاحق، أن عناصرها تمكنوا من قتل عدد من الجنود الإسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان، وأكدت عودة عناصرها إلى قواعدهم بسلام، بحسب البيان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231204/إسرائيل-تقيم-جنازة-بلا-جثمان-لقائد-كبير-والسر-لدى-حماس-1083742783.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى