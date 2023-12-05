عربي
https://sputnikarabic.ae/20231205/رئيس-مؤتمر-كوب-28-يدعو-لانتقال-منظم-ومسؤول-في-قطاع-الطاقة-1083787333.html
رئيس مؤتمر "كوب 28" يدعو لانتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة
رئيس مؤتمر "كوب 28" يدعو لانتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة
دعا سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28"، إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T21:43+0000
2023-12-05T21:43+0000
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار المناخ في العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083645504_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_356a4c6ac9ea49d457fddc404cce1920.jpg
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن الجابر قوله بأن تلك الدعوة تأتي تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات والتي تحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع الأطراف كافة، لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.جاءت تصريحات الجابر عقب اختتام رئاسة "كوب 28"ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أشاد الجابر بدور هذه الجلسات في الوصول إلى توافق في الآراء حول متطلبات انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج للتوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها.ولفت رئيس المؤتمر إلى أن تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملا جماعيا، مرحبا بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعيا إلى مواصلة العمل بتفاؤل والانفتاح طوال فعاليات "كوب 28" وبعدها.وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة "كوب 28" رسميا عن الدول الموقعة على إعلان "المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"، حيث وقعت 70 حكومة و39 مؤسسة على الإعلان، الذي يمثل التزاما جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.في السياق ذاته، دشن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار، ووفق البيانات الرسمية، فإن الصندوق الإماراتي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20231203/صحيفة-صينية-تتنقد-بخل-أمريكا-في-مؤتمر-المناخ-كوب-28-1083700603.html
https://sputnikarabic.ae/20231205/روساتوم-الروسية-تطرح-حلولا-تكنولوجية-لتحقيق-الأهداف-المناخية-في-مؤتمر-كوب-28-1083782204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083645504_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_c4bb5adb9ec3c45472962f6f6ee094ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

رئيس مؤتمر "كوب 28" يدعو لانتقال منظم ومسؤول في قطاع الطاقة

21:43 GMT 05.12.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacaceرئيس CORP 28 سلطان أحمد الجبير يتحدث خلال حفل افتتاح قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في "كوب 28"، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023.
رئيس CORP 28 سلطان أحمد الجبير يتحدث خلال حفل افتتاح قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في كوب 28، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace
تابعنا عبر
دعا سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28"، إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن الجابر قوله بأن تلك الدعوة تأتي تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات والتي تحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون مع الأطراف كافة، لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها إلى فرص للتنمية الاقتصادية المستدامة للجميع.
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر المناخ كوب 28، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
صحيفة صينية تتنقد "بخل" أمريكا في مؤتمر المناخ "كوب 28"‏
3 ديسمبر, 08:45 GMT
جاءت تصريحات الجابر عقب اختتام رئاسة "كوب 28"ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، حيث أشاد الجابر بدور هذه الجلسات في الوصول إلى توافق في الآراء حول متطلبات انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذه العملية وتعقيداتها تحتاج للتوافق على المكونات الأساسية اللازمة لتنفيذها.
ولفت رئيس المؤتمر إلى أن تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب عملا جماعيا، مرحبا بالتدابير التي اقترحتها القيادات العالمية خلال الجلسة الختامية، داعيا إلى مواصلة العمل بتفاؤل والانفتاح طوال فعاليات "كوب 28" وبعدها.
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
"روساتوم" الروسية تطرح حلولا تكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية في مؤتمر "كوب 28"
16:44 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة "كوب 28" رسميا عن الدول الموقعة على إعلان "المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"، حيث وقعت 70 حكومة و39 مؤسسة على الإعلان، الذي يمثل التزاما جماعيا بزيادة الاستثمار ودعم إجراءات تعزيز المرونة المناخية في الدول والمجتمعات الأكثر عُرضة للصراعات وتداعيات تغير المناخ.
في السياق ذاته، دشن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، صندوقا للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار، ووفق البيانات الرسمية، فإن الصندوق الإماراتي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала