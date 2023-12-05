https://sputnikarabic.ae/20231205/روسيا-إصلاح-منظمة-الأمم-المتحدة-يجب-أن-يرتكز-على-التعددية-القطبية-1083767200.html

روسيا: إصلاح منظمة الأمم المتحدة يجب أن يرتكز على التعددية القطبية

روسيا: إصلاح منظمة الأمم المتحدة يجب أن يرتكز على التعددية القطبية

أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الثلاثاء، أن المبدأ الرئيسي في إصلاح الأمم المتحدة، يجب أن يكون في التعددية... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T11:24+0000

2023-12-05T11:24+0000

2023-12-05T11:24+0000

روسيا

العالم

منظمة الأمم المتحدة

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وقال غاتيلوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إصلاح الأمم المتحدة، إن حدث، برأينا يجب أن يرتكز على التعددية القطبية، وعلى تعدد المواقف ومراعاة مصالح جميع البلدان. عندها فقط ستتمكن المنظمة من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجديدة، التي نواجهها حاليا".ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق، إلى تغيير طريقة تشكيل أمانة المنظمة.صرح ممثل روسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا بادرت إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، داعيًا إلى التعامل باحترام مع الأديان الأخرى.وكتب أوليانوف في قناته الرسمية على "تلغرام": "لقد بادرنا في مقر الأمم المتحدة في فيينا إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، يناشد البيان احترام الديانات الأخرى".وأوضح الممثل الدائم لروسيا أنه من المقرر الإعلان عن البيان في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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