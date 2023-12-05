عربي
ضربات روسية تدمر معدات وقوى اللواءين 63 و66 الأوكرانيين في لوغانسك- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231205/روسيا-إصلاح-منظمة-الأمم-المتحدة-يجب-أن-يرتكز-على-التعددية-القطبية-1083767200.html
روسيا: إصلاح منظمة الأمم المتحدة يجب أن يرتكز على التعددية القطبية
روسيا: إصلاح منظمة الأمم المتحدة يجب أن يرتكز على التعددية القطبية
أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الثلاثاء، أن المبدأ الرئيسي في إصلاح الأمم المتحدة، يجب أن يكون في التعددية... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T11:24+0000
2023-12-05T11:24+0000
روسيا
العالم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082996648_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_e08152272c6b619b81f71710d20dcdd1.jpg
وقال غاتيلوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إصلاح الأمم المتحدة، إن حدث، برأينا يجب أن يرتكز على التعددية القطبية، وعلى تعدد المواقف ومراعاة مصالح جميع البلدان. عندها فقط ستتمكن المنظمة من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجديدة، التي نواجهها حاليا".ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق، إلى تغيير طريقة تشكيل أمانة المنظمة.صرح ممثل روسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا بادرت إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، داعيًا إلى التعامل باحترام مع الأديان الأخرى.وكتب أوليانوف في قناته الرسمية على "تلغرام": "لقد بادرنا في مقر الأمم المتحدة في فيينا إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، يناشد البيان احترام الديانات الأخرى".وأوضح الممثل الدائم لروسيا أنه من المقرر الإعلان عن البيان في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20231205/لولا-دا-سيلفا-البرازيل-ستكون-عضوا-مراقبا-في-أوبك-1083756326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/09/1082996648_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_1d93e4e65a9029ad12b962e248511f7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة

روسيا: إصلاح منظمة الأمم المتحدة يجب أن يرتكز على التعددية القطبية

11:24 GMT 05.12.2023
© Photo / unsplash/ Mathias Redingالأمم المتحدة
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Photo / unsplash/ Mathias Reding
تابعنا عبر
أكد الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الثلاثاء، أن المبدأ الرئيسي في إصلاح الأمم المتحدة، يجب أن يكون في التعددية القطبية، وعندها فقط ستتمكن المنظمة من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجديدة.
وقال غاتيلوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إصلاح الأمم المتحدة، إن حدث، برأينا يجب أن يرتكز على التعددية القطبية، وعلى تعدد المواقف ومراعاة مصالح جميع البلدان. عندها فقط ستتمكن المنظمة من الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الجديدة، التي نواجهها حاليا".
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق، إلى تغيير طريقة تشكيل أمانة المنظمة.
وأشار إلى أن إصلاح منظومة الحوكمة العالمية الحالية بشكل عام، قد تأخر؛ معتبرًا أنه لم يلب متطلبات العصر لفترة طويلة.
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
لولا دا سيلفا: البرازيل ستكون عضوا مراقبا في "أوبك+"
00:23 GMT

كما أنه، وفي إشارة إلى عمل مجلس الأمن، شدد لافروف على أن توسعه أصبح مطلوبًا بشكل متزايد، "وفقط من خلال معالجة التمثيل الناقص في تكوينه لدول الأغلبية العالمية من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

صرح ممثل روسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا بادرت إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، داعيًا إلى التعامل باحترام مع الأديان الأخرى.
وكتب أوليانوف في قناته الرسمية على "تلغرام": "لقد بادرنا في مقر الأمم المتحدة في فيينا إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، يناشد البيان احترام الديانات الأخرى".
وأوضح الممثل الدائم لروسيا أنه من المقرر الإعلان عن البيان في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:29 GMTПалестинцы осматривают разрушения после израильского удара в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل توسع هجماتها على المستشفيات والمدنيين في غزة... صور وفيديو09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала