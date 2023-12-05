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https://sputnikarabic.ae/20231205/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2023-صور-1083772651.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديو
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديو
رصدت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، جانبا من فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" في دورته الثالثة، الذي انطلق أمس الاثنين، في... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
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وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من زوار المعرض من عشرات الدول، إذ يتفقد العسكريون ومتابعو الشؤون العسكرية أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح، التي تعرضها نحو 400 شركة رائدة في هذا المجال عالميا وإقليميا.وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023"، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20231204/سبوتنيك-ترصد-بعض-الأسلحة-المصرية-التي-ظهرت-في-اليوم-الأول-لـإيديكس-2023-صور-1083753859.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيديكس 2023, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديو

12:31 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 05.12.2023)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من معرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023
فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من معرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
رصدت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، جانبا من فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" في دورته الثالثة، الذي انطلق أمس الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة.
وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من زوار المعرض من عشرات الدول، إذ يتفقد العسكريون ومتابعو الشؤون العسكرية أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح، التي تعرضها نحو 400 شركة رائدة في هذا المجال عالميا وإقليميا.
وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023"، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس 2023&quot;، 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس 2023&quot;، 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس 2023&quot;، 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس 2023&quot;، 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس 2023&quot;، 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس 2023&quot;، 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس 2023&quot;، 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس 2023&quot;، 5 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

1/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

2/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

3/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

4/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

5/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

6/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

7/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

8/8
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، 5 ديسمبر 2023

بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2023 وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات ولنشات عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
"سبوتنيك" ترصد بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لـ"إيديكس 2023"... صور
أمس, 20:01 GMT
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في هذا المجال.
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