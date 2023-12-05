https://sputnikarabic.ae/20231205/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2023-صور-1083772651.html

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديو

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديو

رصدت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، جانبا من فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" في دورته الثالثة، الذي انطلق أمس الاثنين، في... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

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وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من زوار المعرض من عشرات الدول، إذ يتفقد العسكريون ومتابعو الشؤون العسكرية أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح، التي تعرضها نحو 400 شركة رائدة في هذا المجال عالميا وإقليميا.وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023"، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في هذا المجال.

https://sputnikarabic.ae/20231204/سبوتنيك-ترصد-بعض-الأسلحة-المصرية-التي-ظهرت-في-اليوم-الأول-لـإيديكس-2023-صور-1083753859.html

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