القوات المسلحة المصرية تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات "إيديكس 2023"
© Sputnik . Alaa - Almotairyقذائف مدفعية صاروخية موجهة طراز "كراسنوبول - إم 2" الروسية
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة.
وسيتم تنظيم المعرض في مصر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حسبما جاء في بيان القوات المسلحة المصرية، على "تويتر"، اليوم السبت.
#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " بحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ...— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) December 2, 2023
إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0
ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/nIwKS7noZE
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء كمال وفاء، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، إضافة إلى توماس جونت، رئيس شركة "إيه دبليو إي" بمنطقة الشرق الأوسط.
وأبرز المؤتمر اهتمام ورعاية القيادة السياسية المصرية لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كما تناول جميع التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور المعرض بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.
#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تنظم مؤتمر صحفى للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " ...— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) December 2, 2023
إنستجرام :https://t.co/IuW9VBiCH0
ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/xuXN1ZZ1y9
وتم الإعلان خلال المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحا دوليا فى هذه الدورة الحالية بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية.
حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية، كما تضمن الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض.