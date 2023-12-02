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https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-المسلحة-المصرية-تنظم-مؤتمرا-صحفيا-للإعلان-عن-فعاليات-إيديكس-2023-1083690400.html
القوات المسلحة المصرية تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات "إيديكس 2023"
القوات المسلحة المصرية تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات "إيديكس 2023"
نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T16:20+0000
2023-12-02T16:20+0000
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وسيتم تنظيم المعرض في مصر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حسبما جاء في بيان القوات المسلحة المصرية، على "تويتر"، اليوم السبت.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وشارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء كمال وفاء، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، إضافة إلى توماس جونت، رئيس شركة "إيه دبليو إي" بمنطقة الشرق الأوسط.وأبرز المؤتمر اهتمام ورعاية القيادة السياسية المصرية لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كما تناول جميع التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور المعرض بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.وتم الإعلان خلال المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحا دوليا فى هذه الدورة الحالية بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية.حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية، كما تضمن الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض.
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أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, القوات المسلحة المصرية
أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, القوات المسلحة المصرية

القوات المسلحة المصرية تنظم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات "إيديكس 2023"

16:20 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairyقذائف مدفعية صاروخية موجهة طراز "كراسنوبول - إم 2" الروسية
قذائف مدفعية صاروخية موجهة طراز كراسنوبول - إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Alaa - Almotairy
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نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة.
وسيتم تنظيم المعرض في مصر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حسبما جاء في بيان القوات المسلحة المصرية، على "تويتر"، اليوم السبت.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء كمال وفاء، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، إضافة إلى توماس جونت، رئيس شركة "إيه دبليو إي" بمنطقة الشرق الأوسط.
وأبرز المؤتمر اهتمام ورعاية القيادة السياسية المصرية لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كما تناول جميع التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور المعرض بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.
وتم الإعلان خلال المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحا دوليا فى هذه الدورة الحالية بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية.
حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية، كما تضمن الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض.
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