https://sputnikarabic.ae/20231205/عبد-اللهيان-النظام-الصهيوني-يحتل-المرتبة-الأولى-لجرائم-الحرب-ضد-الأطفال-والمدنيين-1083772212.html
عبد اللهيان: النظام الصهيوني يحتل المرتبة الأولى لجرائم الحرب ضد الأطفال والمدنيين
عبد اللهيان: النظام الصهيوني يحتل المرتبة الأولى لجرائم الحرب ضد الأطفال والمدنيين
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، "استشهاد نحو 16 ألف فلسطيني في ظل الهجمات الإسرائيلية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة". 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T12:17+0000
2023-12-05T12:17+0000
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وقال عبد اللهيان، خلال کلمته في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، إن "النظام الصهيوني يحتل المرتبة الأولى لجرائم الحرب ضد الأطفال والمدنيين"، مشددًا على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأوضح أن "حماس حركة حرة تقاوم الاحتلال"، مؤكدًا أنه "على الرغم من ضغوط الرأي العام المحلي والأجنبي، فإن الكيان الصهيوني ما زال يضع قتل سكان غزة على جدول أعماله".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/أحدهما-نائب-قائد-سرية-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابطين-خلال-المعارك-في-غزة-1083766085.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
عبد اللهيان: النظام الصهيوني يحتل المرتبة الأولى لجرائم الحرب ضد الأطفال والمدنيين
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، "استشهاد نحو 16 ألف فلسطيني في ظل الهجمات الإسرائيلية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
وقال عبد اللهيان، خلال کلمته في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، إن "النظام الصهيوني يحتل المرتبة الأولى لجرائم الحرب ضد الأطفال والمدنيين"، مشددًا على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأوضح أن "حماس حركة حرة تقاوم الاحتلال"، مؤكدًا أنه "على الرغم من ضغوط الرأي العام المحلي والأجنبي، فإن الكيان الصهيوني ما زال يضع قتل سكان غزة على جدول أعماله".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.