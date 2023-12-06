https://sputnikarabic.ae/20231206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-دخول-القوات-الخاصة-مدينة-خان-يونس--1083820113.html
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول "القوات الخاصة" مدينة خان يونس
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول "القوات الخاصة" مدينة خان يونس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، دخول قواته الخاصة مدينة خان يونس في قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T19:33+0000
2023-12-06T19:33+0000
2023-12-06T19:33+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أن القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي دخلت قلب مدينة خان يونس، شرقي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأوضحت الإذاعة أن جنود القوات الخاصة الإسرائيلية وصلوا إلى مدينة خان يونس وأغاروا على بعض الأهداف الرئيسة فيها، ودمروا بنية تحتية لحركة حماس.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/برلمانية-إسرائيلية-نتنياهو-يخشى-ليبرمان-أكثر-من-حماس-1083818591.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
الجيش الإسرائيلي يعلن دخول "القوات الخاصة" مدينة خان يونس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، دخول قواته الخاصة مدينة خان يونس في قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أن القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي دخلت قلب مدينة خان يونس، شرقي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الإذاعة أن جنود القوات الخاصة الإسرائيلية وصلوا إلى مدينة خان يونس وأغاروا على بعض الأهداف الرئيسة فيها، ودمروا بنية تحتية لحركة حماس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.