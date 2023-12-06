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https://sputnikarabic.ae/20231206/برلمانية-إسرائيلية-نتنياهو-يخشى-ليبرمان-أكثر-من-حماس-1083818591.html
برلمانية إسرائيلية: نتنياهو يخشى ليبرمان أكثر من "حماس"
برلمانية إسرائيلية: نتنياهو يخشى ليبرمان أكثر من "حماس"
قالت برلمانية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخشى أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أكثر من حركة "حماس". 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T18:14+0000
2023-12-06T18:14+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يوليا مالينوفسكي، عضوة الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنو/إسرائيل بيتنا"، أن نتنياهو يخاف من ليبرمان أكثر من حركة حماس.وعزت البرلمانية الإسرائيلية، مالينوفسكي، سبب عدم رغبة نتنياهو في انضمام أفيغدور ليبرمان - وزير دفاع إسرائيلي سابق - داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب"، إلى تخوف نتنياهو نفسه من ليبرمان، على حد قولها.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح وصفها بالخطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة، وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "قُتل الرقيب أول (احتياط) عيدي شاني، 39 عاماً، من تسور يتسحاق، من اللواء 6036 لوجستي، في معركة شمال قطاع غزة".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الكتيبة 424، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وتم نقل المصاب لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ عائلته".وبمقتل الضابط الإسرائيلي ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 411.وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية برية في قطاع غزة بالتزامن مع قصف عنيف للعديد من المنشآت المدنية في القطاع مما خلف دمارا واسعا، وفي المقابل تواجه قواته خلال توغلها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية في "حماس" و"الجهاد الإسلامي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/نتنياهو-الرئيس-الفلسطيني-لن-يتولى-السيطرة-على-غزة-خلال-ولايتي-1083816258.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة
طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة

برلمانية إسرائيلية: نتنياهو يخشى ليبرمان أكثر من "حماس"

18:14 GMT 06.12.2023
© AP Photo / Dan Baliltyرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Dan Balilty
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قالت برلمانية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخشى أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أكثر من حركة "حماس".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يوليا مالينوفسكي، عضوة الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنو/إسرائيل بيتنا"، أن نتنياهو يخاف من ليبرمان أكثر من حركة حماس.
وعزت البرلمانية الإسرائيلية، مالينوفسكي، سبب عدم رغبة نتنياهو في انضمام أفيغدور ليبرمان - وزير دفاع إسرائيلي سابق - داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب"، إلى تخوف نتنياهو نفسه من ليبرمان، على حد قولها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
نتنياهو: الرئيس الفلسطيني لن يتولى السيطرة على غزة خلال ولايتي
16:15 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح وصفها بالخطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة، وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "قُتل الرقيب أول (احتياط) عيدي شاني، 39 عاماً، من تسور يتسحاق، من اللواء 6036 لوجستي، في معركة شمال قطاع غزة".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الكتيبة 424، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وتم نقل المصاب لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ عائلته".
وبمقتل الضابط الإسرائيلي ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 411.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية برية في قطاع غزة بالتزامن مع قصف عنيف للعديد من المنشآت المدنية في القطاع مما خلف دمارا واسعا، وفي المقابل تواجه قواته خلال توغلها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية في "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
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16:05 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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