https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يصل-إلى-السعودية-في-زيارة-عمل--1083813049.html
بوتين يجري محادثات مع محمد بن سلمان في الرياض
بوتين يجري محادثات مع محمد بن سلمان في الرياض
بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، المحادثات في الرياض. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T16:00+0000
2023-12-06T16:00+0000
2023-12-06T17:02+0000
روسيا
العالم العربي
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ويعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين.وكما ذكر سابقًا، من المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة عمل.وزار الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، دولة الإمارات، وأجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
https://sputnikarabic.ae/20231206/بوتين-يصل-الإمارات-في-زيارة-عمل-فيديو-1083798668.html
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روسيا, العالم العربي
بوتين يجري محادثات مع محمد بن سلمان في الرياض
16:00 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 17:02 GMT 06.12.2023)
بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، المحادثات في الرياض.
ويعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين.
وكما ذكر سابقًا، من المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة عمل.
وزار الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، دولة الإمارات، وأجرى محادثات مع الرئيس الإماراتي
، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.
ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.
كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة كل من السعودية والإمارات يوم غد الأربعاء.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الروسي سيناقش العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".