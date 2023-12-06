https://sputnikarabic.ae/20231206/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-23-آلية-عسكرية-إسرائيلية-في-غزة-خلال-اليوم-الماضي-1083825608.html
كتائب "القسام" تعلن تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية في غزة خلال اليوم الماضي
كتائب "القسام" تعلن تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية في غزة خلال اليوم الماضي
أعلنت كتائب القسام خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في غزة، ما أسفر عن تمكنها من تدمير23 آلية عسكرية إسرائيلية كليا في خانيونس وبيت... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T22:47+0000
2023-12-06T22:47+0000
2023-12-06T22:46+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081747925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c50c5f23705fafde7d7805b2f2231d8.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقالت كتائب القسام في بيان لها: "منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا".وتابع بيان "القسّام": "كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة (رجوم) قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة".وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من كانون الأول/ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 تشرين الثاني/نوفمبر وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 16 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 43 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إعلام-إصابة-100-جندي-إسرائيلي-في-أعينهم-خلال-الحرب-على-غزة-بعضهم-بالعمى-1083822789.html
https://sputnikarabic.ae/20231206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-دخول-القوات-الخاصة-مدينة-خان-يونس--1083820113.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/07/1081747925_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae34627b266a96c5598286f29433cf81.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
كتائب "القسام" تعلن تدمير 23 آلية عسكرية إسرائيلية في غزة خلال اليوم الماضي
أعلنت كتائب القسام خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في غزة، ما أسفر عن تمكنها من تدمير23 آلية عسكرية إسرائيلية كليا في خانيونس وبيت لاهيا، وإيقاع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح.
موسكو- سبوتنيك. وقالت كتائب القسام في بيان لها: "منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا".
وأضاف بيان القسام: "أوقع قناصة القسام 6 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية".
وتابع بيان "القسّام": "كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة (رجوم) قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
منذ صباح الجمعة الأول من كانون الأول/ديسمبر، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 تشرين الثاني/نوفمبر وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 16 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 43 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.