https://sputnikarabic.ae/20231206/مجموعة-السبع-تدعو-إيران-إلى-وقف-تطوير-برنامجها-النووي-1083820247.html
مجموعة السبع تدعو إيران إلى وقف تطوير برنامجها النووي
مجموعة السبع تدعو إيران إلى وقف تطوير برنامجها النووي
دعت دول مجموعة السبع المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إيران إلى وقف تطوير برنامجها النووي، في... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T19:43+0000
2023-12-06T19:43+0000
2023-12-06T19:43+0000
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وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية: "ما زلنا واثقين من أنه لا ينبغي لإيران أبدًا أن تطور أسلحة نووية، ونكرر أنه يجب على إيران أن تتوقف عن التصعيد المتواصل لبرنامجها النووي، الذي ليس له أي مبرر مدني موثوق به ويقترب بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة".ودعت دول مجموعة السبع إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية" فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك التعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياءالاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم توافق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231205/لافروف-وعبد-اللهيان-يبحثان-آفاق-استئناف-خطة-العمل-بشأن-البرنامج-النووي-1083780520.html
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العالم, إيران, أخبار العالم الآن
العالم, إيران, أخبار العالم الآن
مجموعة السبع تدعو إيران إلى وقف تطوير برنامجها النووي
دعت دول مجموعة السبع المكونة من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إيران إلى وقف تطوير برنامجها النووي، في بيان عقب القمة عبر الإنترنت لدول مجموعة السبع.
وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية: "ما زلنا واثقين من أنه لا ينبغي لإيران أبدًا أن تطور أسلحة نووية، ونكرر أنه يجب على إيران أن تتوقف عن التصعيد المتواصل لبرنامجها النووي، الذي ليس له أي مبرر مدني موثوق به ويقترب بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة".
ودعت دول مجموعة السبع إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية" فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك التعاون الكامل وغير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياءالاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم توافق الولايات المتحدة وإيران، على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.