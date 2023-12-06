https://sputnikarabic.ae/20231206/محمد-بن-زايد-آل-نهيان-خلال-استقبال-بوتين-الإمارات-أكبر-شريك-تجاري-لروسيا-1083801399.html
محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا
محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا
صرّح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لروسيا. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T11:16+0000
2023-12-06T11:16+0000
2023-12-06T11:16+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, العالم, العالم العربي
محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا
يتبع
صرّح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لروسيا.