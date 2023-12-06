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بوتين يصل إلى الإمارات في زيارة عمل... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231206/محمد-بن-زايد-آل-نهيان-خلال-استقبال-بوتين-الإمارات-أكبر-شريك-تجاري-لروسيا-1083801399.html
محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا
محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا
صرّح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لروسيا. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T11:16+0000
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روسيا, العالم, العالم العربي

محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا

11:16 GMT 06.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
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صرّح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لروسيا.
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