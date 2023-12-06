معرض "إيديكس 2023" في مصر
عرض نموذج لمقاتلة "رافال" الفرنسية الصنع خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. .
عرض نموذج لمقاتلة "رافال" الفرنسية الصنع خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. .
زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023
زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023
زوار يسيرون بجوار الأسلحة المعروضة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
زوار يسيرون بجوار الأسلحة المعروضة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
ضابط بالجيش المصري يختبر مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
ضابط بالجيش المصري يختبر مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
وزير دفاع بوركينا فاسو، العميد قسوم كوليبالي (الثالث من اليمين) يختبر جهاز رؤية ليلية خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة الدولي للمعارض في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
وزير دفاع بوركينا فاسو، العميد قسوم كوليبالي (الثالث من اليمين) يختبر جهاز رؤية ليلية خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة الدولي للمعارض في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
عرض مدرعة مدفعية متنقلة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
عرض مدرعة مدفعية متنقلة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
عرض المركبات المدرعة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
عرض المركبات المدرعة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
الزائرون يقفون بجوار بنادق القناصة خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، في حضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.
الزائرون يقفون بجوار بنادق القناصة خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، في حضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.