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https://sputnikarabic.ae/20231206/معرض-إيديكس-2023-في-مصر-1083792196.html
معرض "إيديكس 2023" في مصر
معرض "إيديكس 2023" في مصر
معرض "إيديكس 2023" في مصر
2023-12-06T10:46+0000
2023-12-06T10:46+0000
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ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال.اقرأ أيضا - "سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديوشاهد أيضا - "سبوتنيك" ترصد قدرات ناقلة الجند المصرية "سينا - 200"... صوراقرأ المزيد حول معرض "إيديكس 2023"
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معرض "يديكس 2023، مصر
معرض "يديكس 2023، مصر

معرض "إيديكس 2023" في مصر

10:46 GMT 06.12.2023
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تستضيف مصر معرض "إيديكس 2023"، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال.
© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض نموذج لمقاتلة "رافال" الفرنسية الصنع خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. .

عرض نموذج لمقاتلة &quot;رافال&quot; الفرنسية الصنع خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. . - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض نموذج لمقاتلة "رافال" الفرنسية الصنع خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. .

© Photo / Rosoboronexportافتتاح النسخة الثالثة لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" في مصر.
افتتاح النسخة الثالثة لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 في مصر. - سبوتنيك عربي
2/10
© Photo / Rosoboronexport
افتتاح النسخة الثالثة لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023" في مصر.
© AFP 2023 / Khaled Desouki

زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023

زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023

© AFP 2023 / Khaled Desouki

زوار يسيرون بجوار الأسلحة المعروضة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

زوار يسيرون بجوار الأسلحة المعروضة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

زوار يسيرون بجوار الأسلحة المعروضة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

ضابط بالجيش المصري يختبر مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

ضابط بالجيش المصري يختبر مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

ضابط بالجيش المصري يختبر مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

وزير دفاع بوركينا فاسو، العميد قسوم كوليبالي (الثالث من اليمين) يختبر جهاز رؤية ليلية خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة الدولي للمعارض في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

وزير دفاع بوركينا فاسو، العميد قسوم كوليبالي (الثالث من اليمين) يختبر جهاز رؤية ليلية خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة الدولي للمعارض في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

وزير دفاع بوركينا فاسو، العميد قسوم كوليبالي (الثالث من اليمين) يختبر جهاز رؤية ليلية خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة الدولي للمعارض في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض مدرعة مدفعية متنقلة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

عرض مدرعة مدفعية متنقلة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض مدرعة مدفعية متنقلة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

زائرة من كازاخستان تتفقد مسدسًا خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض المركبات المدرعة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

عرض المركبات المدرعة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

عرض المركبات المدرعة خلال يوم افتتاح الدورة الثالثة لمعرض مصر الدفاعي (EDEX-2023)، بحضور 111 دولة مشاركة، في مركز القاهرة الدولي للمعارض، في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

© AFP 2023 / Khaled Desouki

الزائرون يقفون بجوار بنادق القناصة خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، في حضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

الزائرون يقفون بجوار بنادق القناصة خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، في حضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Khaled Desouki

الزائرون يقفون بجوار بنادق القناصة خلال يوم افتتاح النسخة الثالثة من معرض مصر للدفاع (EDEX-2023)، في حضور 111 دولة مشاركة في مركز القاهرة للمعارض الدولية في القاهرة في 4 ديسمبر 2023.

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