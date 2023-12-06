https://sputnikarabic.ae/20231206/معرض-إيديكس-2023-في-مصر-1083792196.html

معرض "إيديكس 2023" في مصر

معرض "إيديكس 2023" في مصر

معرض "إيديكس 2023" في مصر

2023-12-06T10:46+0000

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2023-12-06T10:46+0000

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ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية في ذلك المجال.اقرأ أيضا - "سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2023"... صور وفيديوشاهد أيضا - "سبوتنيك" ترصد قدرات ناقلة الجند المصرية "سينا - 200"... صوراقرأ المزيد حول معرض "إيديكس 2023"

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معرض "يديكس 2023، مصر