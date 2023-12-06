https://sputnikarabic.ae/20231206/واشنطن-سنعترض-على-أي-منطقة-عازلة-مقترحة-إذا-كانت-داخل-حدود-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-1083820456.html
واشنطن: سنعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل حدود غزة بعد انتهاء الحرب
واشنطن: سنعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل حدود غزة بعد انتهاء الحرب
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا ترى أنه يجب ألا يكون هناك أي تخفيض في حجم قطاع غزة بعد نهاية الحرب بين... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T19:49+0000
2023-12-06T19:49+0000
2023-12-06T19:49+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر خلال إفادة صحافية: "يجب ألا يكون هناك أي تقليص لحجم غزة، وهذا يظل موقفنا".وأضاف: "إذا كانت هناك أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فإن ذلك سيكون انتهاكًا لهذا المبدأ، وهو شيء نحن نعارضه".وأشار إلى أن "أمريكا تتفهم أنه ستكون هناك فترة انتقالية ما بعد انتهاء العمليات العسكرية داخل غزة".ولفت المتحدث إلى أن أمريكا لا تستطيع على الفور تحديد مدة الفترة الانتقالية في قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية في القطاع، قائلاً: "من المبكر للغاية تحديد أي حل قاطع للوضع في غزة بعد الصراع".وتابع ميلر: "هناك تهديد للأمن الإقليمي والدولي بسبب الحرب الدائرة في غزة، وندعم الهدن والوقفات الإنسانية في غزة والسماح للمدنيين بالانتقال إلى المناطق الآمنة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-دخول-القوات-الخاصة-مدينة-خان-يونس--1083820113.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
واشنطن: سنعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل حدود غزة بعد انتهاء الحرب
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا ترى أنه يجب ألا يكون هناك أي تخفيض في حجم قطاع غزة بعد نهاية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر خلال إفادة صحافية: "يجب ألا يكون هناك أي تقليص لحجم غزة، وهذا يظل موقفنا".
وأضاف: "إذا كانت هناك أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فإن ذلك سيكون انتهاكًا لهذا المبدأ، وهو شيء نحن نعارضه".
وأشار إلى أن "أمريكا تتفهم أنه ستكون هناك فترة انتقالية ما بعد انتهاء العمليات العسكرية داخل غزة".
ولفت المتحدث إلى أن أمريكا لا تستطيع على الفور تحديد مدة الفترة الانتقالية في قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية في القطاع، قائلاً: "من المبكر للغاية تحديد أي حل قاطع للوضع في غزة بعد الصراع".
وتابع ميلر: "هناك تهديد للأمن الإقليمي والدولي بسبب الحرب الدائرة في غزة، وندعم الهدن والوقفات الإنسانية في غزة والسماح للمدنيين بالانتقال إلى المناطق الآمنة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.