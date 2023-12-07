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https://sputnikarabic.ae/20231207/إعلام-بريطانيا-تعمل-على-إعداد-السلطة-الفلسطينية-لحكم-قطاع-غزة-1083862723.html
إعلام: بريطانيا تعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة
إعلام: بريطانيا تعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن مجموعة عسكرية بريطانية تعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لحكم غزة بعدما تنتهي إسرائيل من عمليتها العسكرية في القطاع الهادفة إلى... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T23:38+0000
2023-12-07T23:38+0000
العالم
بريطانيا
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
السلطة الفلسطينية
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير البريطانية نقلا عن وزير الدفاع، غرانت شابس، أن هناك بعثة بريطانية تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، وكندا، وخبراء أمنيين فلسطينيين متواجدة في مدينة رام الله الفلسطينية منذ أكثر من عقد، وتدرس لندن حاليا إمكانية توسيع قدراتها.هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-نجل-رئيس-الأركان-الأسبق-1083862403.html
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العالم, بريطانيا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, السلطة الفلسطينية
العالم, بريطانيا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, السلطة الفلسطينية

إعلام: بريطانيا تعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة

23:38 GMT 07.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن مجموعة عسكرية بريطانية تعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لحكم غزة بعدما تنتهي إسرائيل من عمليتها العسكرية في القطاع الهادفة إلى القضاء على حركة "حماس".
موسكو - سبوتنيك. وذكرت التقارير البريطانية نقلا عن وزير الدفاع، غرانت شابس، أن هناك بعثة بريطانية تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، وكندا، وخبراء أمنيين فلسطينيين متواجدة في مدينة رام الله الفلسطينية منذ أكثر من عقد، وتدرس لندن حاليا إمكانية توسيع قدراتها.
وأشار وزير الدفاع البريطاني بحسب التقارير، إلى أن السلطة الفلسطينية ستحتاج إلى دعم دولي كبير كي يتسنى لها حكم قطاع غزة بالشكل المناسب في حال هزيمة "حماس" أمام الجيش الإسرائيلي.
هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نجل رئيس الأركان الأسبق
22:03 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.
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Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 ديسمبر, 14:41 GMT
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