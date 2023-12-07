https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-بقطاع-غزة-بينهما-نجل-الوزير-آيزنكوت-1083855713.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بقطاع غزة أحدهما نجل الوزير آيزنكوت
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بقطاع غزة أحدهما نجل الوزير آيزنكوت
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقتل جنديين في معارك بقطاع غزة بينهما نجل الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T16:21+0000
2023-12-07T16:21+0000
2023-12-07T16:27+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن نجل الوزير بمجلس الحرب من المعسكر الوطني ورئيس هيئة الأركان السابق غادي آيزنكوت في معركة بغزة.وأوضح الجيش أن الرقيب اول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عاماً، من هرتسليا، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل "هفتي حاش"، سقط في معركة شمال قطاع غزة.وأضاف أن الرقيب (احتياط) جوناثان ديفيد ديتش، 34 عاماً، مقاتل في كتيبة دورية 6623 تصميم الرمح (55)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.وتابع الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53، تشكيل باراك، بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط قتالي من دورية ناحال بجروح خطيرة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفيات وإبلاغ ذويهم".
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إسرائيل, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بقطاع غزة أحدهما نجل الوزير آيزنكوت
16:21 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 16:27 GMT 07.12.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقتل جنديين في معارك بقطاع غزة بينهما نجل الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت.
وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن نجل الوزير بمجلس الحرب من المعسكر الوطني ورئيس هيئة الأركان السابق غادي آيزنكوت في معركة بغزة.
وأوضح الجيش أن الرقيب اول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عاماً، من هرتسليا، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل "هفتي حاش"، سقط في معركة شمال قطاع غزة.
وأضاف أن الرقيب (احتياط) جوناثان ديفيد ديتش، 34 عاماً، مقاتل في كتيبة دورية 6623 تصميم الرمح (55)، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.
وتابع الجيش: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53، تشكيل باراك، بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط قتالي من دورية ناحال بجروح خطيرة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفيات وإبلاغ ذويهم".