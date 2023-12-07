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https://sputnikarabic.ae/20231207/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الأخير-لـإيديكس-2023-صور-1083842499.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأخير لـ"إيديكس 2023"... صور
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأخير لـ"إيديكس 2023"... صور
رصدت وكالة "سبوتنيك"، فعاليات اليوم الرابع والأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، في دورته الثالثة، الذي تستضيفه مصر. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T13:13+0000
2023-12-07T13:14+0000
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وشهد، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من زوار المعرض من المصريين، في الوقت الذي استمرت فيه فعاليات عرض الأسلحة في جميع الأجنحة.وكان الجناح الصيني من أكثر الأجنحة إقبالا، في اليوم الأخير من المعرض، بعد الأجنحة الخاصة بالمنتجات الدفاعية المصرية.كما شهدت أجنحة تركيا وإيطاليا، وعدد من الأجنحة التي تعرض الأسلحة الخفيفة، مثل البنادق والمسدسات، إقبالا كثيفا من زوار المعرض.وفي صالات العرض الخارجية، عرضت مصر مجموعة متنوعة من العربات العسكرية وعربات الإسعاف والرادارات.وشهدت ساحات العرض الخارجية، عروضا مختلفة لفرق الموسيقى العسكرية، التي تجوب أنحاء المعرض، منذ اليوم الأول.وتختتم مصر، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، الذي استمر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة مئات الشركات العارضة من جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20231206/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثالث-لـإيديكس-2023-فيديو-وصور-1083825221.html
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إيديكس 2023, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
إيديكس 2023, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الأخير لـ"إيديكس 2023"... صور

13:13 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 13:14 GMT 07.12.2023)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفاعليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023" الذي استضافته مصر خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023
فاعليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس - 2023 الذي استضافته مصر خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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حصري
رصدت وكالة "سبوتنيك"، فعاليات اليوم الرابع والأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، في دورته الثالثة، الذي تستضيفه مصر.
وشهد، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من زوار المعرض من المصريين، في الوقت الذي استمرت فيه فعاليات عرض الأسلحة في جميع الأجنحة.
وكان الجناح الصيني من أكثر الأجنحة إقبالا، في اليوم الأخير من المعرض، بعد الأجنحة الخاصة بالمنتجات الدفاعية المصرية.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس - 2023&quot;، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس - 2023&quot;، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس - 2023&quot;، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس - 2023&quot;، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس - 2023&quot;، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس - 2023&quot;، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية &quot;إيديكس - 2023&quot;، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

كما شهدت أجنحة تركيا وإيطاليا، وعدد من الأجنحة التي تعرض الأسلحة الخفيفة، مثل البنادق والمسدسات، إقبالا كثيفا من زوار المعرض.
وفي صالات العرض الخارجية، عرضت مصر مجموعة متنوعة من العربات العسكرية وعربات الإسعاف والرادارات.
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أمس, 21:56 GMT
وشهدت ساحات العرض الخارجية، عروضا مختلفة لفرق الموسيقى العسكرية، التي تجوب أنحاء المعرض، منذ اليوم الأول.
وتختتم مصر، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، الذي استمر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة مئات الشركات العارضة من جميع أنحاء العالم.
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