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https://sputnikarabic.ae/20231206/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثالث-لـإيديكس-2023-فيديو-وصور-1083825221.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ"إيديكس 2023".. فيديو وصور
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ"إيديكس 2023".. فيديو وصور
رصد وكالة "سبوتنيك" جانبا من فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " في دورته الثالثة، الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، بمشاركة مئات... 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T21:56+0000
2023-12-06T21:58+0000
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وفي قاعات العرض المختلفة ظهرت العديد من الأسلحة التي تعرضها الدول المشاركة ومنها الجناح الهندي، الذي عرضت فيه الهند نماذج مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، شملت الصواريخ والسفن والغواصات وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات.كما تم رصد مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة والأسلحة الخفيفة في الجناح التركي، فيما عرضت كوريا الجنوبية مجموعة متنوعة من الأسلحة الرشاشة ونماذج للطلقات والقذائف بأعيرة مختلفة.وفي جناح الإمارات، ظهرت طائرات مسيرة من طرازات مختلفة إضافة إلى الصواريخ الموجهة المحمولة.وفي جناح الشركة العربية للبصريات، عرضت مصر مجموعات ضخمة من التقنيات العسكرية التي تطورها محليا والتي تساهم في تجهيز الوحدات القتالية الحديثة.كما تم رصد أنواع من الأسلحة الخفيفة في الجناح الباكستاني، إضافة إلى الأسلحة المتنوعة التي عرضها الصين في جناح يعد من أكبر أجنحة العرض في "إيديكس 2023".وتستضيف مصر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231206/أسلحة-مصرية-في-إيديكس-2023-1083815081.html
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رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار الهند اليوم, إيديكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار الهند اليوم, إيديكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ"إيديكس 2023".. فيديو وصور

21:56 GMT 06.12.2023 (تم التحديث: 21:58 GMT 06.12.2023)
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح الإماراتي في معرض في "إيديكس 2023"
الجناح الإماراتي في معرض في إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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رصد وكالة "سبوتنيك" جانبا من فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " في دورته الثالثة، الذي انطلق يوم الاثنين الماضي، بمشاركة مئات الشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية.
وفي قاعات العرض المختلفة ظهرت العديد من الأسلحة التي تعرضها الدول المشاركة ومنها الجناح الهندي، الذي عرضت فيه الهند نماذج مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، شملت الصواريخ والسفن والغواصات وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات.
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
1/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
2/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
3/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
4/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
5/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
6/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
7/7
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "
كما تم رصد مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة والأسلحة الخفيفة في الجناح التركي، فيما عرضت كوريا الجنوبية مجموعة متنوعة من الأسلحة الرشاشة ونماذج للطلقات والقذائف بأعيرة مختلفة.
وفي جناح الإمارات، ظهرت طائرات مسيرة من طرازات مختلفة إضافة إلى الصواريخ الموجهة المحمولة.
أسلحة مصرية في إيديكس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
وسائط متعددة
أسلحة مصرية في "إيديكس 2023"
15:10 GMT
وفي جناح الشركة العربية للبصريات، عرضت مصر مجموعات ضخمة من التقنيات العسكرية التي تطورها محليا والتي تساهم في تجهيز الوحدات القتالية الحديثة.
كما تم رصد أنواع من الأسلحة الخفيفة في الجناح الباكستاني، إضافة إلى الأسلحة المتنوعة التي عرضها الصين في جناح يعد من أكبر أجنحة العرض في "إيديكس 2023".
وتستضيف مصر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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