https://sputnikarabic.ae/20231207/نتنياهو-إذا-اختار-حزب-الله-حربا-شاملة-فسيحول-بيروت-إلى-غزة--1083849784.html

نتنياهو: إذا اختار "حزب الله" حربا شاملة فسيحول بيروت إلى غزة

نتنياهو: إذا اختار "حزب الله" حربا شاملة فسيحول بيروت إلى غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حزب الله" بأنه حال اختار الحرب الشاملة فسوف يحول بيروت إلى غزة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T15:01+0000

2023-12-07T15:01+0000

2023-12-07T15:01+0000

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وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة "وحزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي .وقال نتنياهو في تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس بعد مقتل مزارع إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان: "إذا أخطأ حزب الله سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس". فيما نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "إذا اختار حزب الله حربا شاملة فسيحول بيروت إلى غزة بيديه".وفي وقت سابق الليلة، قُتل إسرائيلي، جراء إصابة سيارة كان يستقلها في مستوطنة "ماتات" في الجليل الأعلى، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من الأراضي اللبنانية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "نجمة داوود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلية) أعلنت أن "الإسرائيلي وهو مزارع يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب داخل سيارته بصاروخ مضاد للدبابات قرب مستوطنة ماتات في الجليل الأعلى".وتابعت: "تم نقل الرجل من قبل قوة عسكرية إلى منطقة مفرق باسوتا، حيث كان فريق من المسعفين ينتظرونه، كما أفادت التقارير أنه لم تظهر عليه أي علامات على الحياة وأن الفريق كان مضطرا لإعلان وفاته على الفور".وفي الوقت ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش هاجم بطائرات الهليكوبتر والدبابات والمدفعية مصادر إطلاق النار من لبنان".وبحسب الصحيفة، وبمقتل المزارع، اليوم الخميس، في الشمال الإسرائيلي، يرتفع عدد المدنيين الذين قتلوا على هذه الجبهة إلى أربعة أشخاص، منذ بداية الحرب، إضافة إلى 9 جنود إسرائيليين قُتلوا على الجبهة ذاتها. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني، تحقيق إصابات مباشرة في موقعي "المرج" و"حرج راميم" الإسرائيليين.وقال الحزب، في بيان له، إن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدافوا الموقعين الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة".وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن "قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "القصف المدفعي استهدف أيضا وادي السلوقي".وعاد التوتر إلى مناطق جنوبي لبنان، مساء الجمعة الماضية، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامنًا مع الهدنة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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