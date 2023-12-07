https://sputnikarabic.ae/20231207/يمكن-أن-يكون-متحدثا-عظيما-لكن-لا-لقراراته-نجل-شارون-يطالب-نتنياهو-بإعلان-استقالته-بعد-الحرب-1083838714.html

"يمكن أن يكون متحدثا عظيما لكن لا لقراراته".. نجل شارون يطالب نتنياهو بإعلان استقالته بعد الحرب

"يمكن أن يكون متحدثا عظيما لكن لا لقراراته".. نجل شارون يطالب نتنياهو بإعلان استقالته بعد الحرب

طالب جلعاد شارون، السياسي الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بإعلان استقالته فور الانتهاء من الحرب على قطاع غزة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T12:29+0000

2023-12-07T12:29+0000

2023-12-07T12:29+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن غلعاد شارون، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أريئيل شارون، مطالبته نتنياهو الإعلان عن استقالته من منصبه بعد الحرب على غزة.وفي سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "خطوة غوتيريش، ضرورية جدا تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية، التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل".ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد وجه رسالة غير مسبوقة (لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية) إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، ومن أن النظام العام في القطاع يوشك على أن ينهار بالكامل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل