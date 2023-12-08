https://sputnikarabic.ae/20231208/بوتين-ورئيسي-يناقشان-مسألة-التعاون-في-إطار-أوبك-1083880414.html
بوتين ورئيسي يناقشان مسألة التعاون في إطار "أوبك+"
بوتين ورئيسي يناقشان مسألة التعاون في إطار "أوبك+"
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، تطرقا خلال محادثاتهما في... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T12:12+0000
2023-12-08T12:12+0000
2023-12-08T12:12+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت المباحثات قد تطرقت إلى مسألة انضمام دول "أوبك+" الأخرى إلى الخطوات المتعلقة بخفض إنتاج النفط: "خلال المباحثات مع الإيرانيين، تم التطرق إلى موضوع التعاون والتفاعل داخل "أوبك+"، والقرارات التي تم اتخاذها داخل "أوبك+".وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.وأجرى الرئيسان محادثات بحضور وفدي البلدين، ثم واصلا المفاوضات بينهما في الكرملين في صيغة غداء عمل.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.وقال رئيسي في تصريحات صحفية، قبيل توجهه إلى موسكو نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية: "روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما وجهات نظر مشتركة بشأن القضايا الإقليمية".
https://sputnikarabic.ae/20231207/بوتين-خلال-لقائه-رئيسي-من-المهم-تبادل-وجهات-النظر-بخصوص-الوضع-في-فلسطين-1083850784.html
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العالم, روسيا, إيران, أوبك
العالم, روسيا, إيران, أوبك
بوتين ورئيسي يناقشان مسألة التعاون في إطار "أوبك+"
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، تطرقا خلال محادثاتهما في موسكو، إلى مسألة التعاون في إطار تحالف "أوبك+".
وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كانت المباحثات قد تطرقت إلى مسألة انضمام دول "أوبك+" الأخرى إلى الخطوات المتعلقة بخفض إنتاج النفط: "خلال المباحثات مع الإيرانيين، تم التطرق إلى موضوع التعاون والتفاعل داخل "أوبك+"، والقرارات التي تم اتخاذها داخل "أوبك+".
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
وأجرى الرئيسان محادثات بحضور وفدي البلدين، ثم واصلا المفاوضات بينهما في الكرملين في صيغة غداء عمل.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال رئيسي في تصريحات صحفية، قبيل توجهه إلى موسكو نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية: "روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما وجهات نظر مشتركة بشأن القضايا الإقليمية".