https://sputnikarabic.ae/20231208/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-8-عمليات-عسكرية-استهدفت-مواقع-إسرائيلية-قبالة-الحدود-اللبنانية--1083893557.html

"حزب الله" يعلن تنفيذ 8 عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان

"حزب الله" يعلن تنفيذ 8 عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، تنفيذ 8 عمليات عسكرية ضد مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان، وتحقيق "إصابات مباشرة" فيها. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T17:22+0000

2023-12-08T17:22+0000

2023-12-08T17:22+0000

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وفي بيانات عدة، قال الحزب إن مقاتليه "استهدفوا، موقع مسكاف عام ومربض ‏خربة ماعر الإسرائيليين، بالأسلحة المناسبة وتم إصابتهما إصابة مباشرة". ‏وتابع "حزب الله" أن مقاتليه "استهدفوا أيضا موقع ‏الراهب الإسرائيلي، بصواريخ بركان، وتم إصابته إصابة مباشرة".كما هاجم مقاتلو الحزب، مرتين، موقع "‏رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ‏بالأسلحة الصاروخية، التي "أصابت ‏أهدافها بدقة"، بحسب البيانات ذاتها.واستهدف مقاتلو "حزب الله" موقع "‏الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع "العباد" الإسرائيلي، وثكنة "ميتات" ‏مقابل بلدة رميش اللبنانية، بالأسلحة المناسبة، و"تم إصابتها إصابات مباشرة".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في آخر بياناته حول تبادل إطلاق النار مع "حزب الله"، إنه "رصد إطلاق قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة ماتات قرب الحدود".وأضاف: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منطقة إطلاق النار بالمدفعية".وعاد التوتر إلى مناطق جنوبي لبنان، مساء الجمعة الماضية، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامنًا مع الهدنة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231207/نتنياهو-إذا-اختار-حزب-الله-حربا-شاملة-فسيحول-بيروت-إلى-غزة--1083849784.html

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أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن