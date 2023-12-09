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https://sputnikarabic.ae/20231209/إعلام-لبناني-دبابة-ميركافا-إسرائيلية-تستهدف-موقعا-لقوات-اليونيفيل-جنوبي-لبنان-1083931063.html
إعلام لبناني: دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف موقعا لقوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان
إعلام لبناني: دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف موقعا لقوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت موقعا لقوات "اليونيفيل" قرب منطقة آبل القمح جنوبي لبنان. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T22:13+0000
2023-12-09T22:13+0000
اليونيفيل
دبابة ميركافا
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار حزب الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن "دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع قوات اليونيفيل الدولية- الكتيبة الإسبانية قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة".في سياق متصل، قال المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن "اليونيفيل تتحقق من تعرض مركزها في آبل القمح مقابل المطلة لقصف إسرائيلي".وأضاف أن "برج المراقبة في المركز الإسباني التابع لليونيفيل والواقع في خراج سردة بين ‎سهل الخيام والوزاني أصيب بأضرار مادية، من دون وقوع إصابات ظهر اليوم إثر تعرضه للقصف".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231209/برلماني-لبناني-تحذير-أوروبي-بوجوب-تطبيق-القرار-1701-1083930888.html
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اليونيفيل, دبابة ميركافا, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
اليونيفيل, دبابة ميركافا, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

إعلام لبناني: دبابة "ميركافا" إسرائيلية تستهدف موقعا لقوات "اليونيفيل" جنوبي لبنان

22:13 GMT 09.12.2023
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
© Sputnik . abedal kader albai
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أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن دبابة "ميركافا" إسرائيلية استهدفت موقعا لقوات "اليونيفيل" قرب منطقة آبل القمح جنوبي لبنان.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن "دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت موقع قوات اليونيفيل الدولية- الكتيبة الإسبانية قرب منطقة آبل القمح خلف مستعمرة المطلة".
وبحسب الوكالة، فقد استهدفت الدبابة الإسرائيلية برج المراقبة بشكل مباشر، ولم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر المركز.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي، إن "اليونيفيل تتحقق من تعرض مركزها في آبل القمح مقابل المطلة لقصف إسرائيلي".
وأضاف أن "برج المراقبة في المركز الإسباني التابع لليونيفيل والواقع في خراج سردة بين ‎سهل الخيام والوزاني أصيب بأضرار مادية، من دون وقوع إصابات ظهر اليوم إثر تعرضه للقصف".
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
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21:46 GMT
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
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