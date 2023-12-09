https://sputnikarabic.ae/20231209/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-فيتو-أمريكي-يمنح-إسرائيل-مزيدا-من-الوقت-لقصف-غزة-فيديو-وصور-1083899589.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فيتو أمريكي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لقصف غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فيتو أمريكي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لقصف غزة.. فيديو وصور
استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T00:23+0000
2023-12-09T00:23+0000
2023-12-09T00:23+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فيتو أمريكي يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لقصف غزة.. فيديو وصور يتبع
استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر مراسل سبوتنيك، أن 13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار.
ويدعو مشروع القرار
إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية
، كما أكد المشروع على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
من جانبه، قال قال نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، روبرت وود، إن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار لأنه لا يدين حركة حماس ولا يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وفي ذات الصدد، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة باستخدامها حق الفيتو ضد مشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في إسرائيل وفلسطين.