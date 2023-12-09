https://sputnikarabic.ae/20231209/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بفشل-عملية-تحرير-لمحتجز-في-قطاع-غزة-نتنياهو-يحذر-حزب-الله--1083922730.html
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة.. نتنياهو يحذر حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة.. نتنياهو يحذر حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة، ونتنياهو يحذّر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله الدخول في حرب شاملة. 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T15:23+0000
2023-12-09T15:23+0000
2023-12-09T15:23+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083921872_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_454e32ec635c9d98a209215ecd468b1d.png
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة و نتنياهو يحذر حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة و نتنياهو يحذر حزب الله
البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا، وانطلاق قمة " إيغاد" حول السودان بحضور أمريكي، والرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده "لا يزال في مرحلة حرجة".الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزةاعترف الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بفشله في إنقاذ محتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": إن "جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة، خلال عملية في قطاع غزة، لإنقاذ رهائن لدى حماس".وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بمختلف الطرق العملياتية والاستخبارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل تحرير المختطفات والمختطفين وجمع المعلومات عنهم".في المقابل، قال المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس: إن "الحركة أفشلت محاولة لتحرير الجندي الأسير، ساعر باروخ، أدت لمقتله، ومقتل وإصابة أسرى آخرين بالقصف".ونشرت "القسام"، مقطع فيديو سابق للجندي ساعر باروخ، قال فيه إنه "سقط في الأسر يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".وأوضح أن تحرير الرهائن هو أحد أهداف العملية المعلنة من الجانب الإسرائيلي وكان يرغب في إتمامها بالقوة في المرحلة الأولى ثم فشل وفي الهدنة تم التبادل وفقاً للاتفاق.نتنياهو يحذّر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله الدخول في حرب شاملةتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جنوب لبنان والعاصمة بيروت بمصير مشابه لقطاع غزة في حال قرر "حزب الله" البدء بحرب شاملة. وجاءت تهديدات نتنياهو بعيد تقييم للأوضاع أجرته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي (على الحدود مع لبنان) بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي. وحذر نتنياهو، من أنه: "إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربا شاملة، فإنه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس".إلى ذلك، أعلن حزب الله أن أربعة من عناصره قتلوا، جراء التصعيد المتبادل بين الحزب وإسرائيل عبر الحدود.وأشار إلى أن قدرات حزب الله العسكرية تعاظمت، حسب الدراسات الإسرائيلية ذاتها منذ حرب تموز 2006 .البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانياأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتكتل الجمهوريين في الكونغرس(السلطة التشريعية) للاتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا.وحذر البيت الأبيض، هذا الأسبوع، المشرعين الأمريكيين، من أن الأموال المخصصة إلى أوكرانيا، ستنفد قبل نهاية هذا العام.إلى ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي، أن الدول الغربية لن تتمكن من إيجاد بديل في القريب المنظور للمساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف إذا رفض الكونغرس الأمريكي الاستمرار في تمويل أوكرانيا.وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر أن ما يحصل في غزة هو الأهم والأخطر على استراتيجية الولايات المتحدة، التي دفعت بقوتها العسكرية الشاملة وبدبلوماسيتها لمنع إصدار أي قرار يوقف الحرب في غزة".انطلاق قمة "إيغاد" حول السودان بحضور أمريكيأعلنت السفارة الأمريكية في السودان، أمس الجمعة، إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الأفريقي مايك هامر سيشارك في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات منظمة التنمية الحكومية (إيغاد) في جيبوتي، بشأن الأزمة في السودان، والمقرر انعقادها اليوم (السبت).وأفادت في بيان على موقع السفارة على الانترنت، بأن المبعوث الأمريكي سيعرب عن الدعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في السودان وتعزيز التحول الديمقراطي والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى دعم العدالة والمساءلة لضحايا العنف.ويشارك في القمة أيضاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمضان العمامرة.وأضاف أن هناك آمالا كبيرة في أن تتوصل الأطراف في السودان لنوع من التهدئة وتتفق على إطار سياسي معين، بعد الضغوط التي تبعت قرار مجلس الأمن الذي ألغى البعثة الأممية في السودان..الرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده "لا يزال في مرحلة حرجة"أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"، بحسب ما أوردت شبكة "سي سي تي في" الرسمية، أمس الجمعة.وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، هيئة القرار في الصين إن "الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة"، وفق سي سي تي في.ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد قائلا إن "الوضع التنموي الذي تواجهه البلاد معقّد، مع تزايد العوامل السلبية في البيئة السياسية والاقتصادية الدولية". وأضاف أن السلطات الصينية اتخذت بعض الإجراءات منها دعم الاقتصاد ودعم اليوان الصيني وتقديم قروض للشركات وإدامة المباحثات حول الإصلاح، لتجاوز هذه العقبات.
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/09/1083921872_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b4a336ec02db4fc670f859eaad47adb7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عالم سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, аудио
عالم سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, аудио
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة.. نتنياهو يحذر حزب الله
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة، ونتنياهو يحذّر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله الدخول في حرب شاملة.
البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا، وانطلاق قمة " إيغاد" حول السودان بحضور أمريكي، والرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده "لا يزال في مرحلة حرجة".
الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة
اعترف الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بفشله في إنقاذ محتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": إن "جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة، خلال عملية في قطاع غزة، لإنقاذ رهائن لدى حماس
".
وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بمختلف الطرق العملياتية والاستخبارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل تحرير المختطفات والمختطفين وجمع المعلومات عنهم".
في المقابل، قال المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس: إن "الحركة أفشلت محاولة لتحرير الجندي الأسير، ساعر باروخ، أدت لمقتله، ومقتل وإصابة أسرى آخرين بالقصف".
ونشرت "القسام"، مقطع فيديو سابق للجندي ساعر باروخ، قال فيه إنه "سقط في الأسر يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".
في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير راغب، إن أول عملية إسرائيلية لتحرير الأسرى، فشلت فشلاً ذريعاً، ما يحمل الحكومة والجيش الإسرائيليين
مسؤولية قتل أحد الأسرى مما يصعب عليه القيام بعملية مشابهة في المستقبل".
وأوضح أن تحرير الرهائن هو أحد أهداف العملية المعلنة من الجانب الإسرائيلي وكان يرغب في إتمامها بالقوة في المرحلة الأولى ثم فشل وفي الهدنة تم التبادل وفقاً للاتفاق.
نتنياهو يحذّر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله الدخول في حرب شاملة
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جنوب لبنان والعاصمة بيروت بمصير مشابه لقطاع غزة في حال قرر "حزب الله" البدء بحرب شاملة.
وجاءت تهديدات نتنياهو بعيد تقييم للأوضاع أجرته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي
(على الحدود مع لبنان) بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
وحذر نتنياهو، من أنه: "إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربا شاملة، فإنه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس".
إلى ذلك، أعلن حزب الله أن أربعة من عناصره قتلوا، جراء التصعيد المتبادل بين الحزب وإسرائيل عبر الحدود.
في هذا الصدد، قال العميد هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، إن هذا التحذير ليس الأول وليس الأخير، لأن العقدة عند الإسرائيليين هي حزب الله قبل أن تكون حماس.
وأشار إلى أن قدرات حزب الله العسكرية
تعاظمت، حسب الدراسات الإسرائيلية ذاتها منذ حرب تموز 2006 .
وأضاف جابر أنه لو تستطيع إسرائيل اجتياح لبنان أو القيام بحرب ثانية لكانت قامت بها قبل هذا التاريخ وقبل اجتياح غزة، مؤكدا أن إسرائيل مهزومة في غزة ولم تحقق أية نتائج.
البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي
، جون كيربي، بأنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتكتل الجمهوريين في الكونغرس(السلطة التشريعية) للاتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وحذر البيت الأبيض، هذا الأسبوع، المشرعين الأمريكيين، من أن الأموال المخصصة إلى أوكرانيا، ستنفد قبل نهاية هذا العام.
إلى ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي، أن الدول الغربية لن تتمكن من إيجاد بديل في القريب المنظور للمساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف إذا رفض الكونغرس الأمريكي الاستمرار في تمويل أوكرانيا
.
في هذا الإطار، قال أستاذ العلاقات الدولية رائد المصري، إن "الإدارة الأمريكية تعيش حالياً حالة تخبط وتناقض واضح حيال ما يجري سواء في حرب إسرائيل على غزة أو فيما يختص بإعادة تزويد وتسليح أوكرانيا، في ظل هذا السكون العسكري الثابت والذي لم تحقق فيه القوات الأوكرانية أي نتائج عسكرية على أرض الميدان".
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر أن ما يحصل في غزة هو الأهم والأخطر على استراتيجية الولايات المتحدة، التي دفعت بقوتها العسكرية الشاملة وبدبلوماسيتها لمنع إصدار أي قرار يوقف الحرب في غزة".
انطلاق قمة "إيغاد" حول السودان بحضور أمريكي
أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، أمس الجمعة، إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الأفريقي مايك هامر سيشارك في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات منظمة التنمية الحكومية (إيغاد) في جيبوتي، بشأن الأزمة في السودان، والمقرر انعقادها اليوم (السبت).
وأفادت في بيان على موقع السفارة على الانترنت، بأن المبعوث الأمريكي سيعرب عن الدعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في السودان وتعزيز التحول الديمقراطي والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية
دون عوائق، بالإضافة إلى دعم العدالة والمساءلة لضحايا العنف.
ويشارك في القمة أيضاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمضان العمامرة.
في هذا الصدد، قال نور الدين عبدا ألو الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية، إن قمة "إيغاد" حول السودان هي مواصلة للقمة السابقة، وتأتي بعد تطورات مهمة في المشهد السوداني.
وأضاف أن هناك آمالا كبيرة في أن تتوصل الأطراف في السودان
لنوع من التهدئة وتتفق على إطار سياسي معين، بعد الضغوط التي تبعت قرار مجلس الأمن الذي ألغى البعثة الأممية في السودان..
وتوقع أن هذه القمة ربما تضع إطارا معينا في اتجاه حل أو حتى على الأقل التخفيف من حدة الصراع، لافتا إلى أنه سيكون هناك انفراجة على المستوى الإنساني على الأقل تحسبا للضغوط الدولية.
الرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده "لا يزال في مرحلة حرجة"
أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"، بحسب ما أوردت شبكة "سي سي تي في" الرسمية، أمس الجمعة.
وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، هيئة القرار في الصين إن "الانتعاش الاقتصادي
في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة"، وفق سي سي تي في.
ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد قائلا إن "الوضع التنموي الذي تواجهه البلاد معقّد، مع تزايد العوامل السلبية في البيئة السياسية والاقتصادية الدولية".
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى البزركان، إن هذا التصريح يدل على وجود عقبات أمام الاقتصاد الصيني الذي وصل إلى مستويات فلكية قبل جائحة كورونا
، وبالتالي بات الوصول إلى هذه المستويات من النمو السابقة غير واقعي.
وأضاف أن السلطات الصينية اتخذت بعض الإجراءات منها دعم الاقتصاد ودعم اليوان الصيني وتقديم قروض للشركات وإدامة المباحثات حول الإصلاح، لتجاوز هذه العقبات.