https://sputnikarabic.ae/20231209/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بفشل-عملية-تحرير-لمحتجز-في-قطاع-غزة-نتنياهو-يحذر-حزب-الله--1083922730.html

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة.. نتنياهو يحذر حزب الله

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة.. نتنياهو يحذر حزب الله

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة، ونتنياهو يحذّر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله الدخول في حرب شاملة. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T15:23+0000

2023-12-09T15:23+0000

2023-12-09T15:23+0000

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الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة و نتنياهو يحذر حزب الله الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزة و نتنياهو يحذر حزب الله

البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانيا، وانطلاق قمة " إيغاد" حول السودان بحضور أمريكي، والرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده "لا يزال في مرحلة حرجة".الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية تحرير لمحتجز في قطاع غزةاعترف الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، بفشله في إنقاذ محتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": إن "جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة، خلال عملية في قطاع غزة، لإنقاذ رهائن لدى حماس".وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بمختلف الطرق العملياتية والاستخبارية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل تحرير المختطفات والمختطفين وجمع المعلومات عنهم".في المقابل، قال المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس: إن "الحركة أفشلت محاولة لتحرير الجندي الأسير، ساعر باروخ، أدت لمقتله، ومقتل وإصابة أسرى آخرين بالقصف".ونشرت "القسام"، مقطع فيديو سابق للجندي ساعر باروخ، قال فيه إنه "سقط في الأسر يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".وأوضح أن تحرير الرهائن هو أحد أهداف العملية المعلنة من الجانب الإسرائيلي وكان يرغب في إتمامها بالقوة في المرحلة الأولى ثم فشل وفي الهدنة تم التبادل وفقاً للاتفاق.نتنياهو يحذّر لبنان من مصير مشابه لقطاع غزة إذا قرر حزب الله الدخول في حرب شاملةتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جنوب لبنان والعاصمة بيروت بمصير مشابه لقطاع غزة في حال قرر "حزب الله" البدء بحرب شاملة. وجاءت تهديدات نتنياهو بعيد تقييم للأوضاع أجرته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي (على الحدود مع لبنان) بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي. وحذر نتنياهو، من أنه: "إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربا شاملة، فإنه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس".إلى ذلك، أعلن حزب الله أن أربعة من عناصره قتلوا، جراء التصعيد المتبادل بين الحزب وإسرائيل عبر الحدود.وأشار إلى أن قدرات حزب الله العسكرية تعاظمت، حسب الدراسات الإسرائيلية ذاتها منذ حرب تموز 2006 .البيت الأبيض يعلن عدم إحراز تقدم في المفاوضات حول المساعدات لأوكرانياأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأنه لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتكتل الجمهوريين في الكونغرس(السلطة التشريعية) للاتفاق على مساعدات جديدة لأوكرانيا.وحذر البيت الأبيض، هذا الأسبوع، المشرعين الأمريكيين، من أن الأموال المخصصة إلى أوكرانيا، ستنفد قبل نهاية هذا العام.إلى ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي، أن الدول الغربية لن تتمكن من إيجاد بديل في القريب المنظور للمساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لكييف إذا رفض الكونغرس الأمريكي الاستمرار في تمويل أوكرانيا.وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر أن ما يحصل في غزة هو الأهم والأخطر على استراتيجية الولايات المتحدة، التي دفعت بقوتها العسكرية الشاملة وبدبلوماسيتها لمنع إصدار أي قرار يوقف الحرب في غزة".انطلاق قمة "إيغاد" حول السودان بحضور أمريكيأعلنت السفارة الأمريكية في السودان، أمس الجمعة، إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون القرن الأفريقي مايك هامر سيشارك في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات منظمة التنمية الحكومية (إيغاد) في جيبوتي، بشأن الأزمة في السودان، والمقرر انعقادها اليوم (السبت).وأفادت في بيان على موقع السفارة على الانترنت، بأن المبعوث الأمريكي سيعرب عن الدعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في السودان وتعزيز التحول الديمقراطي والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى دعم العدالة والمساءلة لضحايا العنف.ويشارك في القمة أيضاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمضان العمامرة.وأضاف أن هناك آمالا كبيرة في أن تتوصل الأطراف في السودان لنوع من التهدئة وتتفق على إطار سياسي معين، بعد الضغوط التي تبعت قرار مجلس الأمن الذي ألغى البعثة الأممية في السودان..الرئيس الصيني يؤكد أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده "لا يزال في مرحلة حرجة"أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الانتعاش الاقتصادي في الصين "لا يزال في مرحلة حرجة"، بحسب ما أوردت شبكة "سي سي تي في" الرسمية، أمس الجمعة.وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، هيئة القرار في الصين إن "الانتعاش الاقتصادي في البلد ما زال في الوقت الحاضر في مرحلة حرجة"، وفق سي سي تي في.ودعا إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاقتصاد قائلا إن "الوضع التنموي الذي تواجهه البلاد معقّد، مع تزايد العوامل السلبية في البيئة السياسية والاقتصادية الدولية". وأضاف أن السلطات الصينية اتخذت بعض الإجراءات منها دعم الاقتصاد ودعم اليوان الصيني وتقديم قروض للشركات وإدامة المباحثات حول الإصلاح، لتجاوز هذه العقبات.

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