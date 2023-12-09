https://sputnikarabic.ae/20231209/الصحة-الفلسطينية-قناصة-إسرائيليين-استهدفوا-مدير-عام-الصيدلة-بصحة-غزة-1083931211.html
الصحة الفلسطينية: قناصة إسرائيليين استهدفوا مدير عام الصيدلة بصحة غزة
الصحة الفلسطينية: قناصة إسرائيليين استهدفوا مدير عام الصيدلة بصحة غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قناصة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة، أشرف أبو مهادي، أثناء محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T23:20+0000
2023-12-09T23:20+0000
2023-12-09T23:20+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
وزارة الصحة الفلسطينية
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رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: "قناصة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة د.أشرف أبو مهادي، بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زلت تعمل".وتابع البيان "واستكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التي ذهبت لإخلائهم فور وصولهما للمكان".وأعربت الصحة الفلسطينية عن "استنكارها لهذه الجريمة التي تضاف للسجل الإجرامي الأسود للاحتلال الإسرائيلي"، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا على تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231209/برلماني-لبناني-تحذير-أوروبي-بوجوب-تطبيق-القرار-1701-1083930888.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, وزارة الصحة الفلسطينية
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, وزارة الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية: قناصة إسرائيليين استهدفوا مدير عام الصيدلة بصحة غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قناصة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة، أشرف أبو مهادي، أثناء محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية بالوزارة في قطاع غزة.
رام الله - سبوتنيك. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان: "قناصة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة د.أشرف أبو مهادي، بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زلت تعمل".
وأضاف "بمجرد وصوله للمستودعات تبين وجود قناصة يعتلون مكانا قريبا
، وتم إطلاق النار عليه فأصيب هو وسائق سيارة الخدمات الصحية بجواره وأٌصيب شخص ثالث".
وتابع البيان "واستكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التي ذهبت لإخلائهم فور وصولهما للمكان".
وأعربت الصحة الفلسطينية عن "استنكارها لهذه الجريمة التي تضاف للسجل الإجرامي الأسود للاحتلال الإسرائيلي"، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا على تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها.
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.