https://sputnikarabic.ae/20231209/الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-تودي-بحياة-8-صحفيات-فلسطينيات-1083925860.html

الحرب الإسرائيلية على غزة تودي بحياة 8 صحفيات فلسطينيات

الحرب الإسرائيلية على غزة تودي بحياة 8 صحفيات فلسطينيات

أكد عمر نزال، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة، منذ أكثر من شهرين، على قطاع غزة، إلى 8... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-09T17:16+0000

2023-12-09T17:16+0000

2023-12-09T17:20+0000

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غزة - سبوتنيك. وقال نزال، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "باستشهاد الزميلة الصحفية، علا عطا الله، يرتفع عدد الزميلات الصحفيات اللواتي استشهدن خلال حرب الإبادة على غزة، إلى 8 صحفيات".ويشار إلى أن وسائل إعلام محلية في غزة، قد أعلنت، اليوم السبت، مقتل الصحفية علا عطا الله، وعدد من أفراد أسرتها وأقاربها في قصف إسرائيلي على القطاع، حيث عملت عطا الله، كصحفية حرة خلال الأحداث الجارية في القطاع.ولفت عمر نزال، إلى أن "الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أدت إلى مقتل 77 صحفيا فلسطينيا من بينهم 8 صحفيات".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة