https://sputnikarabic.ae/20231209/رئيس-الوزراء-العراقي-يصدر-توجيها-عاجلا-بعد-استهداف-مبنى-السفارة-الأمريكية-في-البلاد-1083902430.html

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيها عاجلا بعد استهداف مبنى السفارة الأمريكية في البلاد

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيها عاجلا بعد استهداف مبنى السفارة الأمريكية في البلاد

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "بإجراء تحقيق بحق المقصرين من القوة الماسكة للمنطقة، التي استخدمها الإرهابيون في الاعتداء الذي استهدف مبنى... 09.12.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان له، أن "السوداني أكد، خلال ترأسه اجتماعاً أمنياً ضم قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، أن "الاعتداء على أي بعثة أجنبية أو مقر دبلوماسي هو جريمة إرهابية تعرض المتسبب بها إلى أقصى العقوبات".وأشار إلى "التزام الحكومة المستمر بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها، وأنها لن تتهاون أبدا في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرضون أمن العراق للخطر، ويسيئون لسمعته الخارجية".يشار إلى أن وسائل إعلام عراقية قد أعلنت، في وقت سابق أمس الجمعه، عن تعرض مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف بصواريخ عدة.وقال مصدر أمني عراقي، لوكالة "سبوتنيك" إن الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط العاصمة بغداد، فجر الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية.يذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بشكل شبه يومي من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في القطاع.وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الشهر الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".

https://sputnikarabic.ae/20231208/إعلام-هجوم-صاروخي-استهدف-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-فيديو-1083864525.html

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