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https://sputnikarabic.ae/20231209/مستشار-رئيس-الوزراء-العراقي-إجراءات-جديدة-لحماية-مقار-البعثات-الدبلوماسية-والتحالف-الدولي-1083925214.html
مستشار رئيس الوزراء العراقي: إجراءات جديدة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي
مستشار رئيس الوزراء العراقي: إجراءات جديدة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي
أعلن هشام الركابي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ‏عزم الحكومة العراقية، اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لحماية البعثات... 09.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-09T16:38+0000
2023-12-09T16:38+0000
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بغداد – سبوتنيك. وقال الركابي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية ومقار التحالف الدولي في البلاد، وهناك إجراءات ستتخذ في هذا الشأن، جزء منها سيكون استخباريا وجزء آخر سيكون أمنيا يطبق في الميدان، وسنشاهد عمليات متابعة وملاحقة واعتقال لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال من أي جهة كان".وحول أبرز ما تضمنه الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء أمس الجمعة، بيّن الركابي، أن "البيان الحكومي كان واضحا فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الدفاع الأمريكي"، لافتًا إلى أن "الاتصال تمحور حول تأكيد الشراكة بين العراق وأمريكا، والحديث عن ضرورة فرض الحماية للبعثات الدولية والدبلوماسية وملاحقة المسؤولين عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد".وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن "الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بالاعتداءات الأخيرة".وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "السوداني، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وحذر السوداني، من الرد المباشر على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، دون موافقة الحكومة العراقية، مؤكدًا "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته".من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بـ"موقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها"، مؤكدًا أن "مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق"، وفق ما ذكرته وكالة "واع".وأعلنت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، عن تعرض مقر السفارة الأمريكية، الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، لقصف بصواريخ عدة.وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، إن "الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، فجر أمس الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية".وأدانت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان: "تعبر وزارة الخارجية عن رفضها وإدانتها لما تعرّضت له سفارة أمريكا في بغداد، من اعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، وفي هذا الصدد، نجدد حرصنا على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسية وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر".
https://sputnikarabic.ae/20231208/مصدر-أمني-عراقي-لـسبوتنيك-استهداف-السفارة-الأمريكية-لم-يسفر-عن-وقوع-خسائر-بشرية-1083876226.html
https://sputnikarabic.ae/20231209/رئيس-الوزراء-العراقي-يصدر-توجيها-عاجلا-بعد-استهداف-مبنى-السفارة-الأمريكية-في-البلاد-1083902430.html
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مستشار رئيس الوزراء العراقي: إجراءات جديدة لحماية مقار البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي

16:38 GMT 09.12.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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أعلن هشام الركابي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ‏عزم الحكومة العراقية، اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لحماية البعثات الدبلوماسية ومقار التحالف الدولي في ‏البلاد، وذلك بعد يوم واحد من قصف صاروخي استهدف السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء وسط ‏بغداد.‏
بغداد – سبوتنيك. وقال الركابي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية ومقار التحالف الدولي في البلاد، وهناك إجراءات ستتخذ في هذا الشأن، جزء منها سيكون استخباريا وجزء آخر سيكون أمنيا يطبق في الميدان، وسنشاهد عمليات متابعة وملاحقة واعتقال لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال من أي جهة كان".

وأضاف أن "الحكومة العراقية ماضية أيضا في ملاحقة كل من يحاول استهداف مقار البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي، وكل الإجراءات مفتوحة ضد المسؤولين عن هذه الهجمات، وهم كما وصفهم البيان الحكومي أمس، جماعات إرهابية تحاول التأثير على سمعة العراق وعلاقاته الدولية".

وحول أبرز ما تضمنه الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء أمس الجمعة، بيّن الركابي، أن "البيان الحكومي كان واضحا فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الدفاع الأمريكي"، لافتًا إلى أن "الاتصال تمحور حول تأكيد الشراكة بين العراق وأمريكا، والحديث عن ضرورة فرض الحماية للبعثات الدولية والدبلوماسية وملاحقة المسؤولين عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد".
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف السفارة الأمريكية لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية
أمس, 09:55 GMT
وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن "الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بالاعتداءات الأخيرة".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "السوداني، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وحذر السوداني، من الرد المباشر على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، دون موافقة الحكومة العراقية، مؤكدًا "التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته".
من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بـ"موقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها"، مؤكدًا أن "مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق"، وفق ما ذكرته وكالة "واع".
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيها عاجلا بعد استهداف مبنى السفارة الأمريكية في البلاد
07:03 GMT
وأعلنت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، عن تعرض مقر السفارة الأمريكية، الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، لقصف بصواريخ عدة.
وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك"، إن "الصواريخ التي استهدفت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، فجر أمس الجمعة، سقطت في محيط السفارة دون وقوع خسائر بشرية".
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، أمس الجمعة، الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان: "تعبر وزارة الخارجية عن رفضها وإدانتها لما تعرّضت له سفارة أمريكا في بغداد، من اعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، وفي هذا الصدد، نجدد حرصنا على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسية وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر".
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