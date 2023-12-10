https://sputnikarabic.ae/20231210/إيران-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-باتخاذ-خطوات-مؤثرة-لوقف-الهجمات-الإسرائيلية-على-غزة-1083958183.html

إيران تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات مؤثرة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

إيران تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات مؤثرة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

وجّه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، رسالة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "يطالبه بإجراءات أكثر فعالية... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T16:03+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "عبد اللهيان شدد على ضرورة بذل الجهود لجعل وقف إطلاق النار مستقر، مطالبًا باتخاذ إجراءات لوقف قتل المدنيين في غزة، واحترام القانون الإنساني الدولي وإرسال المساعدات العاجلة اللازمة للاجئين".ورحّب بالموقف الأوروبي المتمثل في إعلان بناء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وإدانة أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية.كما طالب عبد اللهيان، بوريل "باتخاذ خطوات أكثر فعالية "لرفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال، مع الأخذ في الاعتبار استمرار جرائم الكيان الصهيوني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231210/غوتيريش-لن-أتخلى-عن-النداءات-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083951241.html

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