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استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم... فيديو وصور
استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم... فيديو وصور
يستمر توافد المصريين، اليوم الأحد، على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر القادم. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T15:02+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تشهد لجان الاقتراع في محافظات القاهرة الكبرى إقبالا كثيفا من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم.وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.ويتنافس أربعة مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، بأن الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج.جاء ذلك في بيان للوزارة تزامنا مع إغلاق لجنة الاقتراع في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها.وأعربت الوزيرة عن شعورها "بالفخر والاعتزاز الذي لازمها طول فترة الانتخابات الرئاسية المصرية، في أيامها الثلاثة، نتيجة للمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وفقا لما رصدته غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024"، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20231210/مصر-انطلاق-عملية-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-بين-4-مرشحين-أبرزهم-السيسي-1083937488.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, حصري, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, حصري, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم... فيديو وصور

15:02 GMT 10.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDIاستمرار توافد المصريون في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم
استمرار توافد المصريون في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
يستمر توافد المصريين، اليوم الأحد، على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر القادم.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، تشهد لجان الاقتراع في محافظات القاهرة الكبرى إقبالا كثيفا من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم.
وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد أيام من انتهاء عملية التصويت في الخارج.
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

© Sputnik . WAEL MAGDIانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
انتخابات الرئاسة - مصر
© Sputnik . WAEL MAGDIانتخابات الرئاسة - مصر
انتخابات الرئاسة - مصر - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
انتخابات الرئاسة - مصر
1/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

2/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

3/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

4/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

5/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

6/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

7/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

8/10
© Sputnik . WAEL MAGDI

استمرار توافد المصريين في القاهرة الكبرى لانتخاب الرئيس القادم

9/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
انتخابات الرئاسة - مصر
10/10
© Sputnik . WAEL MAGDI
انتخابات الرئاسة - مصر
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
ويتنافس أربعة مرشحين على كرسي الرئاسة، هم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، بأن الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت مشاركة كثيفة من كل طوائف وشرائح المصريين في الخارج.
جاء ذلك في بيان للوزارة تزامنا مع إغلاق لجنة الاقتراع في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، لأبوابها باعتبارها آخر لجنة تختتم أعمالها.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2023
مصر... انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بين 4 مرشحين أبرزهم السيسي
08:05 GMT
وأعربت الوزيرة عن شعورها "بالفخر والاعتزاز الذي لازمها طول فترة الانتخابات الرئاسية المصرية، في أيامها الثلاثة، نتيجة للمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وفقا لما رصدته غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024"، بحسب قولها.
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