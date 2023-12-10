https://sputnikarabic.ae/20231210/الكرملين-هناك-إرادة-سياسية-لتطوير-العلاقات-مع-الإمارات-والسعودية-1083946736.html
الكرملين: هناك إرادة سياسية لتطوير العلاقات مع الإمارات والسعودية
الكرملين: هناك إرادة سياسية لتطوير العلاقات مع الإمارات والسعودية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الروسي... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T12:03+0000
2023-12-10T12:03+0000
2023-12-10T12:03+0000
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وأوضح بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة روسيا التلفزيونية: "انصب اهتمام الكثيرين في العالم وخاصة في المنطقة نفسها على اتصالات بوتين هذه، إذ أن كلا من الإمارات والمملكة العربية السعودية شريكان مهمان جدا لنا في العالم العربي، فهذه البلدان هي التي تلعب دورا رئيسيا في استقرار أسواق الطاقة الدولية، والبلدان التي لها بطريقة ما تأثير كبير على جميع الشؤون الإقليمية".وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، بزيارة عمل إلى كل من الإمارات والسعودية، وأجرى فيها محادثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، ومع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الرياض.ورافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.اقرأ أيضا: بوتين يدعو رئيس الإمارات لحضور قمة "بريكس" في مدينة قازان... فيديواقرأ أيضا: محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال بوتين: الإمارات أكبر شريك تجاري لروسيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231209/خبيران-العلاقات-الروسية-العمانية-تتجه-لتعاون-أكبر-على-جميع-المستويات-1083930175.html
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روسيا, العالم العربي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم العربي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الكرملين: هناك إرادة سياسية لتطوير العلاقات مع الإمارات والسعودية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الاتصالات مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهرت آفاقا واسعة للتعاون، وهناك إرادة سياسية من جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.
وأوضح بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة روسيا التلفزيونية: "انصب اهتمام الكثيرين في العالم وخاصة في المنطقة نفسها على اتصالات بوتين هذه، إذ أن كلا من الإمارات والمملكة العربية السعودية شريكان مهمان جدا لنا في العالم العربي، فهذه البلدان هي التي تلعب دورا رئيسيا في استقرار أسواق الطاقة الدولية، والبلدان التي لها بطريقة ما تأثير كبير على جميع الشؤون الإقليمية".
وأضاف بيسكوف: "لقد أظهرت هذه الاتصالات أن الآفاق واسعة، والإرادة السياسية من جميع الأطراف موجودة لمزيد من تطوير العلاقات، لذلك هناك الكثير من العمل".
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، بزيارة عمل إلى كل من الإمارات والسعودية، وأجرى فيها محادثات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان
في أبوظبي، ومع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الرياض.
ورافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.