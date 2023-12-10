https://sputnikarabic.ae/20231210/عبد-اللهيان-أمريكا-تشتري-الماء-الثقيل-الإيراني-المستخدم-في-المفاعلات-النووية-عبر-وسيط-1083933960.html
عبد اللهيان: أمريكا تشتري الماء الثقيل الإيراني المستخدم في المفاعلات النووية "عبر وسيط"
عبد اللهيان: أمريكا تشتري الماء الثقيل الإيراني المستخدم في المفاعلات النووية "عبر وسيط"
كشف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن أمريكا اشترت الماء الثقيل من إنتاج إيران، والمستخدم في المفاعلات النووية من خلال أطراف ثالثة، على الرغم من... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T06:28+0000
2023-12-10T06:28+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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وقال خلال فعالية في طهران، أمس السبت: "أمريكا تشتري الماء الثقيل الإيراني عبر وسيط، وأخبرني مسؤول غربي أن الماء الثقيل الأعلى جودة في العالم يتم إنتاجه في إيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230923/وزير-الخارجية-الإيراني-إحياء-الاتفاق-النووي-ليس-مستبعدا-1081309069.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الاتفاق النووي الإيراني
عبد اللهيان: أمريكا تشتري الماء الثقيل الإيراني المستخدم في المفاعلات النووية "عبر وسيط"
كشف وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن أمريكا اشترت الماء الثقيل من إنتاج إيران، والمستخدم في المفاعلات النووية من خلال أطراف ثالثة، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقال خلال فعالية في طهران، أمس السبت: "أمريكا تشتري الماء الثقيل الإيراني عبر وسيط، وأخبرني مسؤول غربي أن الماء الثقيل الأعلى جودة في العالم يتم إنتاجه في إيران"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي
، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق
.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.