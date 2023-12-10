https://sputnikarabic.ae/20231210/فرنسا-تدعم-بدء-مفاوضات-لضم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والمجر-تعارض-بشدة-1083958322.html
فرنسا تدعم بدء مفاوضات لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمجر تعارض بشدة
فرنسا تدعم بدء مفاوضات لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمجر تعارض بشدة
أفادت صحيفة غربية بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد خلال محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا مع بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد... 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T16:11+0000
2023-12-10T16:11+0000
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وأوضحت الصحيفة، مع الإشارة إلى قصر الإليزيه: "أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، لفلاديمير زيلينسكي، دعم فرنسا لبدء انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".اعتمد البرلمان الأوكراني، يوم الجمعة الماضي، أربعة مشاريع قوانين كان اعتمادها مطلوبا من قبل المفوضية الأوروبية، بما في ذلك مشروع بشأن الأقليات القومية، وتشديد القيود المفروضة على استخدام اللغة الروسية.وأفادت صحيفة أمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يحاول دون جدوى إقناع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بتغيير موقفه بشأن أوكرانيا، قبل القمة في بروكسل.وقالت الصحيفة: "يهدد فيكتور أوربان (رئيس الوزراء الهنغاري) بإخراج هذه القمة عن مسارها. وفي رسالتين إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أوضح أنه يعارض محادثات انضمام كييف (للاتحاد الأوروبي) ويريد بدلاً من ذلك إجراء نقاش استراتيجي بشأن موضوع دعم دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا".وبحسب الصحيفة، فإنه في الاجتماع سيتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيضمون أوكرانيا إلى الاتحاد أم لا، ويحاولون إبرام اتفاق لتخصيص 50 مليار يورو لكييف.اقرأ أيضا: المجر ترفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لأنها من أكثر الدول "فسادا" في العالماقرأ أيضا: إعلام: أزمة "تختمر" في الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20231209/وزير-الدفاع-الصربي-حكومة-بلدنا-لن-تفرض-عقوبات-على-روسيا-في-حال-ربح-الحزب-الحاكم-الانتخابات-1083926239.html
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أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, المجر
أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, المجر
فرنسا تدعم بدء مفاوضات لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمجر تعارض بشدة
أفادت صحيفة غربية بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد خلال محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا مع بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي عارضه رئيس الوزراء المجري بسبب الفساد الشديد للحكومة.
وأوضحت الصحيفة، مع الإشارة إلى قصر الإليزيه: "أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، لفلاديمير زيلينسكي، دعم فرنسا لبدء انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وأوضح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في اجتماع مع ماكرون في باريس، يوم الخميس الماضي، قائلا: "أوكرانيا معروفة بأنها واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم"، مضيفا: "لا يمكننا أن نقرر بدء عملية المفاوضات بشأن انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي".
اعتمد البرلمان الأوكراني، يوم الجمعة الماضي، أربعة مشاريع قوانين كان اعتمادها مطلوبا من قبل المفوضية الأوروبية، بما في ذلك مشروع بشأن الأقليات القومية، وتشديد القيود المفروضة على استخدام اللغة الروسية.
من المقرر أن يقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد. يجب اتخاذ القرار بالإجماع من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأفادت صحيفة أمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يحاول دون جدوى إقناع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان
، بتغيير موقفه بشأن أوكرانيا، قبل القمة في بروكسل.
وقالت الصحيفة: "يهدد فيكتور أوربان (رئيس الوزراء الهنغاري) بإخراج هذه القمة عن مسارها. وفي رسالتين إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أوضح أنه يعارض محادثات انضمام كييف (للاتحاد الأوروبي) ويريد بدلاً من ذلك إجراء نقاش استراتيجي بشأن موضوع دعم دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا".
وبحسب الصحيفة، فإنه في الاجتماع سيتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيضمون أوكرانيا إلى الاتحاد أم لا، ويحاولون إبرام اتفاق لتخصيص 50 مليار يورو لكييف.