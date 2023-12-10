https://sputnikarabic.ae/20231210/فرنسا-تدعم-بدء-مفاوضات-لضم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-والمجر-تعارض-بشدة-1083958322.html

فرنسا تدعم بدء مفاوضات لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمجر تعارض بشدة

فرنسا تدعم بدء مفاوضات لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمجر تعارض بشدة

أفادت صحيفة غربية بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد خلال محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، أن فرنسا مع بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T16:11+0000

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وأوضحت الصحيفة، مع الإشارة إلى قصر الإليزيه: "أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، لفلاديمير زيلينسكي، دعم فرنسا لبدء انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".اعتمد البرلمان الأوكراني، يوم الجمعة الماضي، أربعة مشاريع قوانين كان اعتمادها مطلوبا من قبل المفوضية الأوروبية، بما في ذلك مشروع بشأن الأقليات القومية، وتشديد القيود المفروضة على استخدام اللغة الروسية.وأفادت صحيفة أمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يحاول دون جدوى إقناع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بتغيير موقفه بشأن أوكرانيا، قبل القمة في بروكسل.وقالت الصحيفة: "يهدد فيكتور أوربان (رئيس الوزراء الهنغاري) بإخراج هذه القمة عن مسارها. وفي رسالتين إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أوضح أنه يعارض محادثات انضمام كييف (للاتحاد الأوروبي) ويريد بدلاً من ذلك إجراء نقاش استراتيجي بشأن موضوع دعم دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا".وبحسب الصحيفة، فإنه في الاجتماع سيتعين على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيضمون أوكرانيا إلى الاتحاد أم لا، ويحاولون إبرام اتفاق لتخصيص 50 مليار يورو لكييف.اقرأ أيضا: المجر ترفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لأنها من أكثر الدول "فسادا" في العالماقرأ أيضا: إعلام: أزمة "تختمر" في الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا

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