https://sputnikarabic.ae/20231210/173-ألف-إسرائيلي-طلبوا-إعانات-البطالة-منذ-بدء-الحرب-على-غزة-1083941861.html
173 ألف إسرائيلي طلبوا إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة
173 ألف إسرائيلي طلبوا إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة
تقدم أكثر من 173 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي. 10.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-10T09:37+0000
2023-12-10T09:37+0000
2023-12-10T09:37+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب على قطاع غزة، تقدم أكثر من 173 ألف مواطن إسرائيلي بطلبات الحصول على إعانات البطالة.وأكدت الإذاعة أن تلك الطلبات تم تقديمها إلى التأمين الوطني في البلاد، مضيفة أن هناك أكثر من 126 ألف مواطن إسرائيلي آخرين خرجوا في إجازة مرضية رغما عنهم.وأوضحت أن أغلب المتقدمين للحصول على إعانات البطالة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما.وفي سياق متصل، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة".وبيّنت "القسام" في بيان آخر أن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على قناص" إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، فيما كانت كتائب "القسام" قد أعلنت، يوم أمس السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231210/سقوط-شظايا-وقنابل-على-المستشفى-الأردني-جنوبي-غزة-جراء-قصف-إسرائيلي-1083937152.html
https://sputnikarabic.ae/20231210/قطر-استمرار-القصف-الإسرائيلي-في-غزة-يضيق-محاولاتنا-الإفراج-عن-المزيد-من-الرهائن-1083940828.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
173 ألف إسرائيلي طلبوا إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة
تقدم أكثر من 173 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب على قطاع غزة، تقدم أكثر من 173 ألف مواطن إسرائيلي بطلبات الحصول على إعانات البطالة.
وأكدت الإذاعة أن تلك الطلبات تم تقديمها إلى التأمين الوطني في البلاد، مضيفة أن هناك أكثر من 126 ألف مواطن إسرائيلي آخرين خرجوا في إجازة مرضية رغما عنهم.
وأوضحت أن أغلب المتقدمين للحصول على إعانات البطالة تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاما.
وفي سياق متصل، أعلنت كتائب "القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف قوتين إسرائيليتين خاصتين شمالي قطاع غزة.
ونشرت "القسام" بيانين على قناتها في "تلغرام"، أشارت في الأول إلى أن عناصرها قد استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة "متحصنة داخل مبنى بقذيفة أفراد غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".
وأضافت في بيان لاحق أن عناصرها استهدفوا قوة إسرائيلية "خاصة راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في جباليا شمال قطاع غزة".
وبيّنت "القسام" في بيان آخر أن عناصرها تمكنوا من "الإجهاز على قناص" إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، فيما كانت كتائب "القسام" قد أعلنت، يوم أمس السبت، استهداف "غرف القيادة" الإسرائيلية جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة عمليات.
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدء عملية"طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.