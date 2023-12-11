https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلام-بلينكن-أبلغ-إسرائيل-بشكل-غير-رسمي-ضرورة-إنهاء-عملياتها-في-غزة-قبل-العام-الجديد-1083967178.html
إعلام: بلينكن أبلغ إسرائيل بشكل غير رسمي ضرورة إنهاء عملياتها في غزة قبل العام الجديد
إعلام: بلينكن أبلغ إسرائيل بشكل غير رسمي ضرورة إنهاء عملياتها في غزة قبل العام الجديد
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة لإسرائيل، الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي إنهاء عملياته العسكرية في قطاع غزة قبل حلول العام الجديد،... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T03:46+0000
2023-12-11T03:46+0000
2023-12-11T03:46+0000
وزير الخارجية الأمريكي
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت التقارير نقلا عن عدة مصادر قولها، إن بلينكن أبلغ الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة، أنه يجب الانتهاء من الأمور بحلول العام الجديد (العمليات العسكرية بقطاع غزة)".وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ حكومة الحرب الإسرائيلية اعتقاد الحكومة الأمريكية أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع وليس خلال أشهر. لكن الصحيفة أوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أي ضمانات لإنهاء الحرب في غضون أسابيع.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وحوالي 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231211/حزب-الله-يعلن-قصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083966554.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
إعلام: بلينكن أبلغ إسرائيل بشكل غير رسمي ضرورة إنهاء عملياتها في غزة قبل العام الجديد
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة لإسرائيل، الجانب الإسرائيلي بشكل غير رسمي إنهاء عملياته العسكرية في قطاع غزة قبل حلول العام الجديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مصادر.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت التقارير نقلا عن عدة مصادر قولها، إن بلينكن أبلغ الإسرائيليين
خلال زيارته الأخيرة، أنه يجب الانتهاء من الأمور بحلول العام الجديد (العمليات العسكرية بقطاع غزة)".
وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ حكومة الحرب الإسرائيلية اعتقاد الحكومة الأمريكية أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع وليس خلال أشهر. لكن الصحيفة أوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أي ضمانات لإنهاء الحرب في غضون أسابيع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وحوالي 50 ألف مصاب.