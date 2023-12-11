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البحرية البريطانية: تقارير عن حادث في محيط باب المندب قرب ميناء المخاء اليمني
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البحرية البريطانية: تقارير عن حادث في محيط باب المندب قرب ميناء المخاء اليمني
البحرية البريطانية: تقارير عن حادث في محيط باب المندب قرب ميناء المخاء اليمني
أعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن. 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T23:57+0000
2023-12-12T00:23+0000
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وقالت الإدارة على موقعها إن الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلاً غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة.
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أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بريطانيا
أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بريطانيا

البحرية البريطانية: تقارير عن حادث في محيط باب المندب قرب ميناء المخاء اليمني

23:57 GMT 11.12.2023 (تم التحديث: 00:23 GMT 12.12.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريرًا عن حادث على سفينة في محيط باب المندب، بالقرب من سواحل اليمن.
وقالت الإدارة على موقعها إن الحادث الذي وقع على بُعد 15 ميلاً غرب ميناء المخاء في اليمن، قيد التحقيق، وأنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة.
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