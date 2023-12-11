https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الروسية-تحبط-3-محاولات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083966793.html
القوات الروسية تحبط 3 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط 3 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الشرق" ألكسندر غوردييف، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحبطت ثلاث محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T02:50+0000
2023-12-11T02:50+0000
2023-12-11T02:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك تواصل وحدات مجموعة قوات الشرق تنفيذ مهامها القتالية.. وأحبطت بدعم مدفعي ثلاث محاولات لتناوب لواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زولوتايا نيفا ونوفودونتسكي".بدوره، نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على أماكن تمركز قوى بشرية ومعدات للقوات الأوكرانية في منطقة باراسكوفيفكا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231211/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-7-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1083966044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحبط 3 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الشرق" ألكسندر غوردييف، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحبطت ثلاث محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك بالقرب من زولوتايا نيفا و نوفودونتسكي.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "على محور جنوب دونيتسك تواصل وحدات مجموعة قوات الشرق تنفيذ مهامها القتالية.. وأحبطت بدعم مدفعي ثلاث محاولات لتناوب لواء المشاة الآلي
رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زولوتايا نيفا ونوفودونتسكي".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ غوردييف، قصفت مدفعية وحدات مجموعة قوات "الشرق" نقاط انتشار مؤقتة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزهايني، وتجمعات بشرية ومعدات للواء الجوي رقم 79 التابع في نوفوميخيلوفكا.
بدوره، نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على أماكن تمركز قوى بشرية ومعدات للقوات الأوكرانية في منطقة باراسكوفيفكا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.