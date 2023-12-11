https://sputnikarabic.ae/20231211/حزب-الله-يقصف-7-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083996495.html

"حزب الله" يقصف 7 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

"حزب الله" يقصف 7 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكرية ليوم أمس الاثنين، التي استهدفت خلالها 7 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T22:57+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في البيان، أنه استهدف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 3 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالقذائف المدفعية تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. كما استهدف موقع البغدادي وتجمعًا للجنود وآليات عسكرية في محيطه بالقذائف المدفعية وأوقع فيها إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى استهداف قوة إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة وسقوط عديد منهم بين قتيل وجريح.ولفت إلى أنه قصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف ثكنة برانيت بالقذائف المدفعية وأصابتها إصابة مباشرة، واستهدف موقع الراهب بصواريخ بركان وأصابه إصابة مباشرة، كما قصف موقع حدب البستان، بالإضافة لاستهدافه تجمع مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.وذكرت مصادر من جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، إن الجيش الإسرائيلي نفذ رمايات رشاشة من موقع رويسات العلم طالت محيط موقع الجيش اللبناني في خراج بلدة كفرشوبا، كما احترق التراس الخارجي والطابق الأول لمنزل أحد المواطنين الكائن قرب المعتقل في مدينة الخيام، كما قصف بعد ظهر اليوم بالمدفعية الثقيلة، الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة، والأطراف الغربية لبلدة بليدا وأطراف بلدة راميا وأطراف بلدة ميس الجبل، وكامل أطراف بلدة محيبب وأطراف بلدة يارون جنوبا في بيادر العدس والأطراف الجنوبية لحرش يارون في جنوب لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231211/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-جنود-ومواقع-إسرائيلية-عدة-جنوب-البلاد-1083988861.html

https://sputnikarabic.ae/20231211/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-جراء-استخدام-إسرائيل-لقنابل-الفسفور-الأبيض-في-لبنان-1083995512.html

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