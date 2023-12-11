https://sputnikarabic.ae/20231211/وزيرا-خارجية-إيران-وروسيا-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-غزة-1083993976.html
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أجريا محادثة هاتفية ناقشا خلالها... 11.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-11T19:06+0000
2023-12-11T19:06+0000
2023-12-11T19:06+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
إيران
روسيا
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الوزيرين ناقشا خلال هذه المحادثة الهاتفية الاجتماع الأخير لرئيسي إيران وروسيا في موسكو، وبحثا القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون الثنائي.وأكد البيان أن الوزيرين شددا على أهمية مواصلة المشاورات والاتصالات بين كبار المسؤولين في إيران وروسيا.وأشار البيان إلى أن لافروف قيّم خلال المحادثة اللقاء بين فلاديمير بوتين، وإبراهيم رئيسي، بأنه مهم للغاية.وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس الماضي، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.وأجرى الرئيسان محادثات بحضور وفدي البلدين، ثم واصلا المفاوضات بينهما في الكرملين في صيغة غداء عمل.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231211/إعلام-واشنطن-تعتزم-نشر-قوات-على-الحدود-الإسرائيلية-مع-لبنان-1083991324.html
https://sputnikarabic.ae/20231211/الخارجية-اللبنانية-إسرائيل-تتخوف-من-استعداد-فرقة-تابعة-لـحزب-الله-لشن-عملية-موسعة-1083992369.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, روسيا, اسرائيل
العالم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, روسيا, اسرائيل
وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أجريا محادثة هاتفية ناقشا خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة.
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الوزيرين ناقشا خلال هذه المحادثة الهاتفية الاجتماع الأخير لرئيسي إيران وروسيا في موسكو، وبحثا القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون الثنائي.
وأكد البيان أن الوزيرين شددا على أهمية مواصلة المشاورات والاتصالات بين كبار المسؤولين في إيران وروسيا.
وأشار البيان إلى أن لافروف قيّم خلال المحادثة اللقاء بين فلاديمير بوتين، وإبراهيم رئيسي، بأنه مهم للغاية.
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس الماضي، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
وأجرى الرئيسان محادثات بحضور وفدي البلدين، ثم واصلا المفاوضات بينهما في الكرملين في صيغة غداء عمل.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.