https://sputnikarabic.ae/20231211/وزيرا-خارجية-إيران-وروسيا-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-غزة-1083993976.html

وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة

وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أجريا محادثة هاتفية ناقشا خلالها... 11.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-11T19:06+0000

2023-12-11T19:06+0000

2023-12-11T19:06+0000

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وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن الوزيرين ناقشا خلال هذه المحادثة الهاتفية الاجتماع الأخير لرئيسي إيران وروسيا في موسكو، وبحثا القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون الثنائي.وأكد البيان أن الوزيرين شددا على أهمية مواصلة المشاورات والاتصالات بين كبار المسؤولين في إيران وروسيا.وأشار البيان إلى أن لافروف قيّم خلال المحادثة اللقاء بين فلاديمير بوتين، وإبراهيم رئيسي، بأنه مهم للغاية.وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس الماضي، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.وأجرى الرئيسان محادثات بحضور وفدي البلدين، ثم واصلا المفاوضات بينهما في الكرملين في صيغة غداء عمل.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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